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Kahramanmaraş’ta depremzede çocuklar aileleriyle eğlendi!

Kahramanmaraş’ta depremzede çocuklar ve aileleri için özel etkinlik düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta depremzede çocuklar aileleriyle eğlendi!

Kahramanmaraş’ta depremzede çocuklar aileleriyle eğlendi!

Kahramanmaraş’ta depremzede çocuklar ve aileleri için özel etkinlik düzenlendi.

31 Ağustos 2023 Perşembe 16:55

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yüzlerce çocuğa, “Biz birlikte güçlüyüz” sloganıyla çocuk şenliği yapıldı.

Kahramanmaraş’ta düzenlediği etkinlikler ve faaliyetlerle bölge halkının takdirini toplayan iş insanı Adem Mağralı, çocukların yüzünü güldürdü.

Kahramanmaraş’ta yaşayan depremzede ailelerin çocuklarına moral verilmesi amacıyla Umutkent’te düzenlenen şenliğe yaklaşık 2 bin çocuk ve aileleri katıldı.

Etkinliğe katılan depremzede çocukların bir nebze acılarının unutturulması, hem çocukları hem de annelerini mutlu etti.

Yöresel oyunların oynandığı, halayların çekildiği, şişme oyun parkının yer aldığı etkinlik, pamuk şeker ikramı ve çocuklara oyuncak hediyesi ile sona erdi.

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Kahramanmaraş’ta Depremzede çocuklar Aileleriyle Eğlendi!
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