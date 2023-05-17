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Kahramanmaraş’ta depremzedelere çare oldular

Kahramanmaraş’ta 6 Şubatta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremler sonrası harekete geçen yardım kuruluşları arasında yer alan Çare Derneği, deprem bölgesinde vatandaşların takdirini topladı.

Kahramanmaraş’ta depremzedelere çare oldular

Kahramanmaraş’ta depremzedelere çare oldular

Kahramanmaraş’ta 6 Şubatta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremler sonrası harekete geçen yardım kuruluşları arasında yer alan Çare Derneği, deprem bölgesinde vatandaşların takdirini topladı.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:00

Çare Derneği, depremin yaralarını sarmak için ilk günden bu yana tüm afet yaşanan şehirlerde enkaz çalışmaları sıcak yemek çamaşırhane ısınma gıda ve hijyen dağıtımları gibi birçok alanda yardıma vesile oldu.

Kahramanmaraş'ta enkaz çalışmaları sıcak yemek gıda ve zekat dağıtımları yanında Çare Derneği, Dulkadiroğlu Belediyesi ile birlikte iki etaptan oluşan konteyner kent projesinin ilk etabı olan 32 adet konteyner ve 1 adet çamaşırhane Dulkadiroğlu ilçesinde hizmete açtı.

İkinci etap ile ilgili çalışmalarını Kuyumcukent yanında sürdüren dernek, yaklaşık bir ay içerisinde yaşam alanlarını tamamlamayı hedefliyor.

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Kahramanmaraş’ta Depremzedelere çare Oldular
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