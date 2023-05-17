Kahramanmaraş’ta depremzedelere çare oldular

Çare Derneği, depremin yaralarını sarmak için ilk günden bu yana tüm afet yaşanan şehirlerde enkaz çalışmaları sıcak yemek çamaşırhane ısınma gıda ve hijyen dağıtımları gibi birçok alanda yardıma vesile oldu.

Kahramanmaraş'ta enkaz çalışmaları sıcak yemek gıda ve zekat dağıtımları yanında Çare Derneği, Dulkadiroğlu Belediyesi ile birlikte iki etaptan oluşan konteyner kent projesinin ilk etabı olan 32 adet konteyner ve 1 adet çamaşırhane Dulkadiroğlu ilçesinde hizmete açtı.

İkinci etap ile ilgili çalışmalarını Kuyumcukent yanında sürdüren dernek, yaklaşık bir ay içerisinde yaşam alanlarını tamamlamayı hedefliyor.