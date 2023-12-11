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Kahramanmaraş’ta dev Kudüs mitingi!

Kahramanmaraş’ta 10 bin kişilik Gazze mitingi gökleri inletti.

Kahramanmaraş’ta dev Kudüs mitingi!

Kahramanmaraş’ta dev Kudüs mitingi!

Kahramanmaraş’ta 10 bin kişilik Gazze mitingi gökleri inletti.

11 Aralık 2023 Pazartesi 15:32

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta son yılların en büyük Gazze mitingi düzenlendi. Yaklaşık 10 bin kişilik kalabalık, kentin işlek caddesinde yürüyüp İsrail’i lanetlediler. Onikişubat İlçesinde yer alan Esad Coşan Camiinden Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde kadar tekbirler eşliğinde yürüyen kalabalık, burada dev miting yaptı, Gazze için dualar edilirken, soykırım yapan Siyonist İsrail yönetimi tel’in edildi.

Başta ABD olmak üzere bir kaç ülke istisna batının topyekün desteklediği İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım, Kahramanmaraş ta telin edildi.

Yürüyüş boyunca İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar atan göstericiler Hamas'ı ve Filistin'i selamlayan/destekleyen sloganlar attı.

Yürüyüş sonrası Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde toplanan göstericiler, Kahramanmaraş Özgür-Der Başkanı Celal Kurşun'un konuşmasını dinledi. Platform sözcüsü Süleyman Erayman'ın basın açıklaması sonrasında mikrofonu dua için Ömer Faruk Şirikçi aldı. Dua sonrası bir çocuk olarak dünyaya İngilizce seslenen Meryem Kurşun gözyaşlarına hakim olamadı.

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Kahramanmaraş’ta Dev Kudüs Mitingi!
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