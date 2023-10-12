Kahramanmaraş’ta Doğukent için yerinde dönüşüm!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aksu Haber’in canlı yayın konuğu oldu. Moderatörlüğünü Kurtuluş Şükür’ün yaptığı programda Başkan Hayrettin Güngör; toplu ulaşım, imar planları, zemin etüt çalışmaları, alt ve üstyapı yatırımları, Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi ve asfalt çalışmalarına ilişkin bilgiler aktardı. Canlı yayında konuşan Güngör, “Kalıcı konutlarımızın inşası büyük bir hızla devam ediyor, tamamlanmak üzere olanlar var. Ekim ayı sonu itibariyle kalıcı konutlarımız teslim edilmeye başlayacak ve peyderpey devam edecek. Şehir merkezinde kentsel tasarım projesinin temeli atıldı. Alt ve üst yapısıyla afetlere karşı dirençli, yaşanabilir, coğrafyamıza, tarihimize, kültürümüze uygun yeni Kahramanmaraş’ı hep birlikte inşa ediyoruz” dedi.

“En Uygun Toplu Ulaşımı Sağlayan Belediyeyiz”

Türkiye’ye örnek olan Kahramanmaraş Modeli’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizde toplu ulaşımı iyileştirmek için gayretimizi sürdürüyoruz. İlçelerimiz de dâhil şehrimizde 508 toplu taşıma aracımız var. Günlük ortalama 120 bine yakın hemşehrimizin toplu ulaşımını sağlıyoruz. 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ücretsiz, öğrencilerimiz de indirimli olarak toplu ulaşımdan faydalanıyor. Hemşehrilerimizin toplu ulaşımdan daha uygun fiyatla faydalanması ve özel halk otobüsü esnafımızın mağduriyet yaşamaması için Kahramanmaraş Modeli adından sistemi hayata geçirdik. Gerçekten bu projemiz çok rağbet gördü ve tüm Türkiye’ye örnek oldu. Özel halk otobüsü esnafımıza, akaryakıt fiyat farkı ve bakım tamir gideri ödemesi yapıyoruz. Ayrıca şoförlerin de maliyetlerini karşılıyoruz. Bu sayede bilet fiyatlarının yüzde 75’ini Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu model sayesinde Büyükşehirler arasında en uygun toplu ulaşım hizmeti sağlayan belediyeyeyiz. Bugünkü verilere göre özel halk otobüsü esnafımıza yıllık 300 Milyon TL destekte bulunarak bilet fiyatlarını bu seviyede tutuyoruz” cümlelerini kaydetti.

İlçelerde de Toplu Ulaşım İyileştiriliyor

İlçelerdeki toplu ulaşım hizmetlerine değinen Başkan Güngör, “Afşin, Elbistan ve Pazarcık ilçelerimizde belediye ve özel halk otobüslerimizle toplu taşıma hizmetlerimiz devam ediyor. Şehir merkezi ile Ayvalı arasında 14 aracı toplu taşıma hizmetine dâhil ettik. Bu sayede de Dulkadiroğlu ilçemizde Doğukent, Yenikent ve yeni kalıcı konutların merkeze ulaşımını da rahatlattık. Göksun’da da 14 toplu taşıma aracını sisteme dâhil ederek burada da toplu taşıma hizmetine başladık. Ayrıca Göksun’da 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza toplu ulaşımı ücretsiz hale getirdik, tam ve öğrenci biletlerinde de indirim yaptık. Nurhak ilçemizde de Kullar ve Tatlar mahallelerinde toplu ulaşıma talep vardı. Önümüzdeki günlerde burada da aynı modelle toplu taşıma hizmetini hayata geçireceğiz. Ayrıca konteyner kentlere ulaşım sağlayan yeni hatlar ilave ediyoruz. Böylece geçici barınma merkezlerinde yaşayan hemşehrilerimizin de ulaşımını kolaylaştırıyoruz” diye konuştu.

Araç Filosuna 10 Yeni Otobüs

Büyükşehir Belediyesi’nin araç filosunu 10 yeni otobüs ekleneceğini belirten Güngör, “Geçtiğimiz yıllarda 2 etapta toplam 10 yeni otobüsü araç filomuza ekledik. Geldiğimiz noktada 10 yeni hibrit otobüsü de araç filomuza ekliyoruz. Çevreye duyarlı, konforlu ve engelli dostu otobüsler. Bunları da ana caddelerde ve uzak güzergâhlarda hizmete sunacağız. Yeni otobüslerin de filoya dâhil edilmesiyle toplu ulaşımda konforu daha da artıracağız. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Doğukent’te Yerinde Dönüşüm Hızlandırılıyor

Başkan Hayrettin Güngör, “Ağır hasarlı binaların yıkımında yüzde 65’i geçtik. Bu konuda Valiliğimiz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz tarafından yoğun bir çalışma yürütülüyor. Mikrobölgeleme jeolojik etüt çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Şehir merkezimizde detaylı bir zemin etüdü çalışması yapıldı. Bu çalışmalar neticesinde Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Caddesi civarında zemin artı 3 ve 4 kat olarak kentsel tasarım projesi hazırlandı ve uygulamasına başlandı.Boğaziçi, Sümbüllü ve Ağcalı bölgesinde bakanlığımızca yürütülen zemin etüdü çalışmaları hızla devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçemizde de hasar ve zemin durumları göz önünde bulundurularak mümkün olduğu ölçüde inşaat alanı korunarak kat sayısı 5 ile sınırlandırılmıştır. Doğukent sitesinin yerinde dönüşümünün hızlandırılması için Bakanlığımız ve Dulkadiroğlu Belediyemiz ile ortak bir çalışma yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Binevler Bölgesinin Standardı Artırıldı

Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizin en büyük sorunlarından bir tanesi tahrip olan altyapı hatları. Mevcutta tahrip olan altyapımız 6 Şubat depremlerinde daha da hasar aldı. Deprem öncesinde sudaki kayıp oranımız yüzde 50’nin üzerindeydi. Dolayısıyla altyapımızın tamamen değişmesi gerekiyordu ve biz de bu hatlarımızı yenilemek için projemizi hazırladık ve yenileme çalışmalarına başlamıştık. Deprem öncesi başladığımız Binevler bölgesinin içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı tamamen yeniledik. Ayrıca bölgeye yeni yağmur altyapısı kazandırdık. Binevler’de elektrik ve telekom hatlarını yer altına aldık. Yeni yürüyüş ve bisiklet yolları kazandırdık. Caddelerimizde aydınlatma ve şehir mobilyalarını yeniledik. Kavşak düzenlemeleri ve yatay parklanma ile trafik akışını rahatlattık. Bölgede yollarımızın genişliğini de koruduk” dedi.

Şehir Merkezinde Ana Arterler Yenileniyor

Şehir merkezinde ana caddelerin yenilenmesine başlandığını belirten Güngör, “Şehir merkezimizde ve ilçelerimizde depremde hasar gören yollarımızı yenilemek için yoğun bir çalışma başlattık. Şehir merkezinde enkaz çalışmalarının tamamlandığı; Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi, Hükümet Bulvarı ve Zübeyde Hanım Caddesi’ni yeniliyoruz. Arterlerde refüj yenileme çalışmaları sürüyor. Ardından asfalt ve yaya yolu yapımına başlanacak” cümlelerini kaydetti.