Kahramanmaraş’ta ‘Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’ ödülleri verildi!

Ödül törenine Vali Mükerrem Ünlüer’in yanı sıra Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan, ATHİB Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve sektör temsilcileri katıldı.

Ödül töreninde konuşan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, " Bildiğiniz üzere Türkiye, dünya tekstil sektöründe söz sahibi ülkelerin başında gelmektedir. Bu anlamda Kahramanmaraş ise ülkemizin tekstil sektörüne yön veren bir şehir.

Kahramanmaraş'ta tekstil sektöründe hem tasarım hem de inovatif olarak farklı çalışmalara imza atıyoruz. Markalaşma yönünde de dünya çapında önemli firmalarımız bulunuyor. Bu katma değeri ülkemize ve şehrimize sağlayan tüm firmalarımızı tebrik ediyorum.

Tekstil sektörünün rekabetçi olunabilmesi ancak sektörün teknoloji düzeyinin, ilgili alanlardaki eğitimin ve inovasyon yeteneğinin yükseltilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve moda ve marka yaratılması ile mümkün görülmektedir.

Bizlerde tekstil alanında faaliyet gösteren firmalarımıza bu anlamda sektörde söz sahibi olabilmesi için destek olamaya devam edeceğiz.

Bugün yarışmada ödül alacak gençlerimizi tebrik ediyorum. Şunu biliyoruz ki eğer bizler gençlerimizi düşünceleriyle, fikirleriyle ve tasarımlarıyla sektörlere taşıyabilirsek, önümüzdeki dönemlerde çok daha büyük başarılara beraber imza atacağız.

Ülkemizde pamuğun, üretildiği ilk andan, kumaşa dönüşmesine dek tüm yolculuğuna değer katan Kahramanmaraşımızda, bu değerli tasarım yarışmasının yapılmasın da sektörü büyüterek yeni açılımlar sağlayacağını düşünüyorum.

Yaratıcı ve yenilikçi tasarımlarıyla öne çıkma fırsatı yakalayan genç tasarımcıları, böylesine güzel organizasyonlarla destekleyen Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğine teşekkür ediyor, ödül alacak gençlerimizi tekrar tebrik ediyorum. " dedi.

Konuşmaların ardından Tasarım Yarışması’nda finale kalan 10 yarışmacının tasarımları tanıtıldı.

Yarışmada tasarımlarıyla; Gökçe Enginer birincilik, Ceyda Eylül Kaya ikincilik, Aleyna Gürşahin ise üçüncülük ödüllerine layık görüldü.

Tören Vali Ünlüer ve Protokol üyeleri tarafından ödüllerinin takdim edilmesiyle son buldu.