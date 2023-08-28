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Kahramanmaraş’ta dron’lu denetim başlıyor!

Kahramanmaraş’ta dron destekli trafik denetimleri başlıyor. Kentte 29 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında hava destekli trafik denetimi yapılacak.

Kahramanmaraş’ta dron’lu denetim başlıyor!

Kahramanmaraş’ta dron’lu denetim başlıyor!

Kahramanmaraş’ta dron destekli trafik denetimleri başlıyor. Kentte 29 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında hava destekli trafik denetimi yapılacak.

28 Ağustos 2023 Pazartesi 12:06

İl Emniyet Müdrlüğü denetimle ilgili şu bilgileri paylaştı;

“Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla; denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilerek, sürücülerde "algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, şehirlerarası karayollarında gözlenen "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek" gibi ihlallerin önlenmesine yönelik olarak hava durumunun elverdiği ölçüde havadan özel trafik denetimiBölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından yapılmaktadır.

Trafiğin Yoğun olduğu güzergâhlar ile kavşak konumunda olan kesimlerde 29 Ağustos 2023 – 31 Ekim 2023tarihleri arasında, ilimizde hava araçlarıyla (Drone) trafik denetimi gerçekleştirilecektir.

Havadan yapılacak denetimler; sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, Kırmızı Işık İhlali, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi kural ihlali yapan araçlar başta olmak üzere trafik kazalarına sebep olan diğer ihlallerde takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”


 

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Kahramanmaraş’ta Dron’lu Denetim Başlıyor!
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