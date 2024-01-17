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Kahramanmaraş’ta dudak uçuklatan kazanç!

Kahramanmaraş’ta depremden sonra en rağbet gören sektörün başında hurdacılar geliyor. Kahramanmaraş'a neden hurdacı akını oldu ve bazı işçiler neden istifa edip hurda toplamaya başladı.

Kahramanmaraş’ta dudak uçuklatan kazanç!

Kahramanmaraş’ta dudak uçuklatan kazanç!

Kahramanmaraş’ta depremden sonra en rağbet gören sektörün başında hurdacılar geliyor. Kahramanmaraş'a neden hurdacı akını oldu ve bazı işçiler neden istifa edip hurda toplamaya başladı.

17 Ocak 2024 Çarşamba 15:56

Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerinde yıkımlar devam ederken, Kahramanmaraş'ta binlerce bina depremler sırasında yerle bir oldu ve 35 bin civarında bina ağır hasar aldığı gerekçesiyle yıkıldı.

Kahramanmaraş'ta depremden kısa bir süre sonra yıkılan veya acil yıkılacak binaların hafriyat kaldırma işlemi başladığında kent genelini bir den hurdacılar sardı. Özellikle şehir dışından gelen hurdacılar ve şehirde geçimini sürdürmeye gayret eden bazı fabrika işçileri hurda toplama işine girdiler. Ayrıca şehirde yaşayan yerel halk da hurda işine el atmaya başladı.

Şehir dışından gelen hurdacılar ve aileleri her yerde hafriyat bulunca hemen hurdaları toplamaya başladı. Bazı hırdavatçılar, 20 yılda satamadıkları demir kesicilerini hurda toplayıcılara sattıklarını belirtti.

Deprem öncesi naylon ve pet şişe toplayanlar, deprem sonrasında demir ve alüminyum hurdalarının değer kazanması nedeniyle hurda toplamaya başladı. Bu durum, naylon ve pet şişe toplayıcılarını etkiledi.

Deprem sonrası hurda toplamanın neden rağbet gördüğü ve ne kadar kazanç sağlandığı konusunda bir vatandaş, depremin ilk aylarında iyi bir kazanç elde ettiklerini ve o dönemde günlük 6 bin lira civarında kazanç sağladıklarını belirtti. Hurda toplama merkezlerinde büyük bir yoğunluk yaşandığını ve hurdanın fiyatının arttığını ifade etti.

Şu an yıkımların yavaş yavaş sona yaklaştığını ve hurda fiyatlarının daha da yükseldiğini belirten hurdacı ise, geçtiğimiz en yoğun dönemde aylık 400 bin lira gibi kazanç sağlandığını söyledi.

Ayrıca diğer illerden de çok sayıda vatandaşın hurda toplamak için Kahramanmaraş'a ve diğer deprem bölgelerine akın ettiğini ve büyük bir para akışı olduğunu belirtti. Bununla birlikte, dışarıdan gelen bazı kişilerin hırsızlık yaptığını ve vatandaşların hurdacılara büyük tepki gösterdiğini ifade etti.

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Kahramanmaraş’ta Dudak Uçuklatan Kazanç!
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