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Kahramanmaraş’ta Dünya Çevre Gününde çevre temizliği!

Türkiye’nin çevre gönüllüleri, Dünya Çevre Gününü, Türkiye genelinde aynı anda düzenlenen doğayı kirleticilerden arındırma etkinliğiyle karşıladı.

Kahramanmaraş’ta Dünya Çevre Gününde çevre temizliği!

Kahramanmaraş’ta Dünya Çevre Gününde çevre temizliği!

Türkiye’nin çevre gönüllüleri, Dünya Çevre Gününü, Türkiye genelinde aynı anda düzenlenen doğayı kirleticilerden arındırma etkinliğiyle karşıladı.

06 Haziran 2022 Pazartesi 16:25
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Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında “Doğanın dengesini gözet; çevreni koru ve temiz tut” mottosuyla gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye genelinde başta izciler, sporcular, çocuklar ve gençler olmak üzere binlerce çevre dostu katıldı.

Doğa ile insan arasında bozulan dengenin yeniden tesisine katkı sağlamak için 22 yıldır faaliyetlerini sürdüren Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD), doğayı kirleticilerden arındırma etkinliği düzenledi. Türkiye Çevre Haftası çalışmalarına destek vermek ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü çöplerden arındırılmış tertemiz bir doğayla karşılamak amacıyla düzenlenen etkinlik, yüzlerce sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Türkiye genelinde aynı anda gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta da diğer illerle senkronize şekilde 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 14:00’te Muhsin Yazıcıoğlu Mesire Alanında gerçekleştirilen etkinliğe Kahramanmaraş’ lı çevrecilerin yanı sıra Lider Gençlik Spor ve İzcilik Derneği İzcileri ve İzci Liderleri de katıldı.

çevre dostunun katılımıyla başlayan etkinlik boyunca başta pet şişe, poşet, izmarit ve straforlar olmak doğada dönüşmesi zor olan atıklar ve kirleticiler toplanarak çevreye yönelik toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

“Doğayla birlikte kendimizi kirletiyor, kendimizi temizliyoruz”

Muhsin Yazıcıoğlu Mesire Alanında açıklamalarda bulunan ÇEKÜD Bölge Danışmanı, KSÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Pak, yapılan etkinlikle çevrenin kirleticilerden arındırmaya dikkat çekmeye çalıştıklarını belirterek, “Arındırmaya çalışıyoruz, çünkü doğada kendiliğinden oluşmayan basit bir çöpün dahi doğaya büyük yük olduğunun farkındayız. Doğada kendiliğinden oluşan atıklar organik şekilde zaten dönüşmektedir. Sözgelimi ağaçların dökülen yapraklarını ve dallarını, yeryüzünün gizli kahramanları mantarlar bertaraf ederek toprağa faydalı hale dönüştürmektedir. Önemli olan, doğanın dönüştüremeyeceği veya dönüştürürken çok zorlanacağı sanayi üretimi çöpleri, atıkları, kimyasalları doğaya atmamaktır.

Artık herkes biliyor ki; bir plastik poşetin doğadaki tam ayrışması bin yılı bulabilmektedir. Ama poşet, pet şişe, izmarit, strafor gibi sanayi üretimi milyonlarca, milyarlarca atık doğaya yine de atılıyor. Esasında doğayla birlikte kendimizi de kirletmiş oluyoruz. Farkında olmalıyız; doğayı kirletirsek kendimizi kirletiyor, doğayı temiz tutarsak veya temizlersek kendimizi temizliyoruz” dedi.

“Dünya Çevre Gününü doğayı kirleticilerden arındırarak karşılamak istedik”

Etkinliğin amacının, çöplerden arındırılmış tertemiz bir doğa, her bir bireyin bilinçli bir çevre dostu olmasına katkı sağlamak olduğunun altını çizen Pak, “Doğaya bıraktığımız her bir çöpün, her bir atığın çevreye zararının çok yüksek olduğunu ve sadece dünyamıza değil, ülkemize de gerek toplum sağlığı gerekse ekonomik açıdan ciddi bir yük getirdiğini aklımızdan hiçbir zaman çıkartmamalıyız. Bu sebeple, günlük hayatımızda kullandığımız ürünler sebebiyle oluşan atıkları rastgele çevreye atmayıp doğayı koruyacak yöntem ve metotları tercih etmeliyiz. Bu anlamda, umuyoruz ki düzenlediğimiz bu farkındalık hareketi, etrafa rastgele çöp atanların, çevreye duyarlı davranmayanların hatalarını anlamalarına katkı sağlar.

Çevre dostlarıyla birlikte doğamızı bir gün öncesinden temizleyerek Dünya Çevre Gününü tertemiz şekilde karşılamayı hedefledik. Böylece, hem atıkların dönüşmesi için çabamızı, birlikte olma gücümüzü ortaya koyduk, hem de çevre bilinci ve temizlik ahlakının kültürümüzdeki yerini hatırladık ve hatırlattık. Dünyamız daha yaşanılabilir olması için biz her daim seferberiz.”

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Kahramanmaraş’ta Dünya Çevre Gününde çevre Temizliği!
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