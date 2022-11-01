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Kahramanmaraş’ta emeğinin karşılığını 40 yıldır kaşıkla topluyor

Kahramanmaraş‘ta 72 yaşındaki yaşlı adam 40 yıldır şimşir ağacından yaptığı tahta kaşıklarla geçimini sağlıyor.

Kahramanmaraş’ta emeğinin karşılığını 40 yıldır kaşıkla topluyor

Kahramanmaraş’ta emeğinin karşılığını 40 yıldır kaşıkla topluyor

Kahramanmaraş‘ta 72 yaşındaki yaşlı adam 40 yıldır şimşir ağacından yaptığı tahta kaşıklarla geçimini sağlıyor.

01 Kasım 2022 Salı 17:31

Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi Avcılar Mahallesi'nde ikamet eden 72 yaşındaki Ahmet Avcı yaklaşık 40 yıldır şimşir ağacından tahta kaşık yapıyor.

Dedesinden tahta kaşık yapmayı öğrenen Avcı, yaptığı kaşıkların bir kısmını hediye olarak dağıtırken, fazlasını yurdun dört bir tarafına pazarlıyor.

Artık yaşlandığı için yoğun çaba gösterirse günde 3 tane tahta kaşık yaptığını ifade eden Avcı, ayda 90 adet tahta kaşık üretiyor.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Ahmet Avcı, "40 seneden beri burada bu şekilde uğraşıyorum hem de zevkli vakit geçiriyorum. Yaptığım kasıkların bir kısmını hediye ediyorum bir kısmını da para ile satıyorum. Kaşıkları genelde akşamları yapıyorum. Benim için güzel bir uğraşı oluyor. Kaşıkları yapmak zor değil, zor olsa yapamam zaten, artık yaşlandım 72 yaşındayım.kaşıkları şimşir ağacından bizim yörede taraklık da denir şimşir ağacından yapıyorum her tarafta bulunmaz ender rastlanan bir ağaç türüdür.kaşığımın gitmediği yer yok İstanbul ,Ankara yurdun her tarafına veyahut da yurt dışına bile pazarlıyorum” dedi.

Son Güncelleme: 01.11.2022 18:31
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Kahramanmaraş’ta Emeğinin Karşılığını 40 Yıldır Kaşıkla Topluyor
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