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Kahramanmaraş’ta engelli ve eski hükümlü işçi alımı için kura çekildi!

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Engelli ve Eski Hükümlü/TMY işçi alımı için noter huzurunda kura çekilişi yapıldı.

Kahramanmaraş’ta engelli ve eski hükümlü işçi alımı için kura çekildi!

Kahramanmaraş’ta engelli ve eski hükümlü işçi alımı için kura çekildi!

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Engelli ve Eski Hükümlü/TMY işçi alımı için noter huzurunda kura çekilişi yapıldı.

25 Ocak 2023 Çarşamba 12:54

Bölge Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde istihdam edilecek olan İşçi adaylarına ait Kura çekilmiş sonucunda kurada çıkan, asil, yedek ve öncelikli adaylara ait liste bölge müdürlüğü web sayfasında yayınlandı.

3 Engelli İşçi, 1 Eski Hükümlü/TMY (Orman İşçisi) meslek kodlarına başvuran Asil, Adayların tamamı belgeleri 01/02/2023- 10/02/2023 tarihleri arasında Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne teslim edecekleri ayrıca sınav ile ilgili bilgilerin Bölge Müdürlüğü web sayfasından duyurulacağı belirtildi.

30.11.2022 Tarihli 32029 sayılı Resmi Gazete'de Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 141 Engelli ve 83 Eski Hükümlü/ TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplamda 224 daimi işçi alımına ait açık iş ilanlarının Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 06.12.2022-12.12.2022 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmiştir.

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Kahramanmaraş’ta Engelli Ve Eski Hükümlü Işçi Alımı Için Kura çekildi!
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