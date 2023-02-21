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Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma çalışmalarI sürüyor!

Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma çalışmaları tamamlanan bölgelerde 25 araç ve 35 personelle enkaz kaldırma ve hafriyat çalışmalarına destek oluyor.

Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma çalışmalarI sürüyor!

Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma çalışmalarI sürüyor!

Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma çalışmaları tamamlanan bölgelerde 25 araç ve 35 personelle enkaz kaldırma ve hafriyat çalışmalarına destek oluyor.

21 Şubat 2023 Salı 14:24

Yaşanan depremin ardından şehirde temizlikten ilaçlamaya, defin hizmetlerinden itfai olaylara tüm alanlarda faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma çalışmaları tamamlanan bölgelerde enkaz kaldırma ve hafriyat çalışmalarına da destek veriyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda toplamda 25 araç ve 35 personel aktif olarak görev alıyor. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalarla şehir moloz yığınlarından temizleniyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şehrin tekrardan ayağa kaldırılması noktasında tüm alanlarda çalışmaların gece gündüz devam ettiği belirtildi.

Son Güncelleme: 21.02.2023 14:24
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