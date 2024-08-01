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Kahramanmaraş’ta Erkenez’in yeni camisinin temelleri atıldı

Verenel Derneği ve Safa Vakfı iş birliğiyle Dulkadiroğlu Erkenez Mahallesi’ne kazandırılan yeni caminin temel atma törenine katılan Başkan Görgel, “Mahallemizin önemli bir eksiğini tamamlamak için yola çıkan Verenel Derneği ve Safa Vakfı’na teşekkür ediyorum. Rabbim hizmetlerini daim etsin” dedi.

Kahramanmaraş’ta Erkenez’in yeni camisinin temelleri atıldı

Kahramanmaraş’ta Erkenez’in yeni camisinin temelleri atıldı

Verenel Derneği ve Safa Vakfı iş birliğiyle Dulkadiroğlu Erkenez Mahallesi’ne kazandırılan yeni caminin temel atma törenine katılan Başkan Görgel, “Mahallemizin önemli bir eksiğini tamamlamak için yola çıkan Verenel Derneği ve Safa Vakfı’na teşekkür ediyorum. Rabbim hizmetlerini daim etsin” dedi.

01 Ağustos 2024 Perşembe 19:43

Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi’nde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ömer Faruk Camii yerine inşa edilecek yeni caminin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Verenel Derneği ve Safa Vakfı iş birliğiyle şehre kazandırılacak yeni caminin temel atma töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra Vali Yardımcısı Emre Cebeci, Verenel Derneği ve Safa Vakfı yöneticileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar da yer aldı. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dualar eşliğinde temeli atılan yeni caminin kısa süre içerisinde tamamlanarak ibadete açılması hedefleniyor. Temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün çok önemli bir programda bir aradayız. Temel atma törenimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Verenel Derneği ve Safa Vakfı’na teşekkür ediyorum. 6 Şubat depremlerinin ardından zor günlerimizde bizleri yalnız bırakmadılar. Depremin üzerinden bir buçuk yıl geçti hala bizlerle birlikteler. Bugün burada çok önemli bir eksiği daha tamamlamak için yola çıkıyorlar. Rabbim hizmetlerini daim etsin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş’ta Erkenez’in Yeni Camisinin Temelleri Atıldı
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