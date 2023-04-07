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Kahramanmaraş’ta Esnaf Çarşılarının Kurulumu Sürüyor

Şehrin farklı noktalarına kurulan geçici esnaf çarşılarında alt ve üstyapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Park’a inşa ettiği prefabrik iş yerlerini de kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete almayı hedefliyor.

Kahramanmaraş’ta Esnaf Çarşılarının Kurulumu Sürüyor

Kahramanmaraş’ta Esnaf Çarşılarının Kurulumu Sürüyor

Şehrin farklı noktalarına kurulan geçici esnaf çarşılarında alt ve üstyapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Park’a inşa ettiği prefabrik iş yerlerini de kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete almayı hedefliyor.

07 Nisan 2023 Cuma 12:44

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması, ticaretin canlanması ve esnafların faaliyetlerine başlaması noktasında ülkenin dört bir yanından yardıma gelen kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin de destekleriyle çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, geçici çarşı alanlarında da çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, geçici çarşı alanlarında alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Zemin hazırlıkları tamamlanan alanlarda konteyner ve prefabrik iş yerlerinin kurulumuna başlanıyor. Şehrin farklı noktalarına inşa edilen toplamda 24 geçici çarşıda esnaflar faaliyetlerine başlarken yeni iş yerlerinin kurulumu da tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’ne inşa edilen ve 24 prefabrik iş yerinden oluşan Kuzey Park Geçici Esnaf Çarşısı’nda da çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla geçici esnaf çarşısının hizmete alınması hedefleniyor.

Son Güncelleme: 07.04.2023 18:46
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Kahramanmaraş’ta Esnaf Çarşılarının Kurulumu Sürüyor
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