Kahramanmaraş’ta esnafa yeni geçici çarşılar yapılıyor

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması ve hayatın normale dönmesi noktasında yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, depremin ilk saatlerinden itibaren Kahramanmaraş’ta olan ve çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile şehir merkezine inşa edilen geçici esnaf çarşısı alanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal’ın da yer aldığı ziyarette heyet, alanlarda yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı. Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, şehirde ticari hayatın canlanması noktasında gayret gösteren herkese teşekkür etti.

Geçici Çarşı Kurulumları Sürüyor

Şehrin kısa süre içerisinde tekrar ayağa kaldırılması noktasında tüm alanlarda çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizde ticari hayatın canlanması ve esnaflarımızın faaliyetlerini sürdürmesi için çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanından yardıma gelen kamu kurum ve kuruluşlarımız ve belediyelerimizin destekleriyle geçici esnaf çarşılarımızın sayısı sürekli artıyor. Hamdolsun bu noktada çok önemli aşama kat ettik. Tamamlanan 24 çarşımızda esnaflarımız faaliyetlerine başladı. Bugün de İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Trabzon Caddesi ve Şazibey Mahallesi’nde yapımı devam eden çarşılarımızı yerinde inceledik. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla bu çarşılarımız da hizmete alınacak” diye konuştu.