Kahramanmaraş’ta eşsiz manzarasıyla ilgi odağı oldu

1000 metre yükseklikteki dev kayalıklara kurulan cam terastan Menzelet Barajını manzarası büyülüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Ali Kayası’nda hayata geçirdiği Cam Teras ve Turizm Tesisleri hayata geçirildi. 6 Şubat depremleri öncesi yapımına başlanan ve asrın felaketi dolayısıyla aksamalara uğrayan proje, nihayet tamamlanarak hizmete açıldı. Kahramanmaraşlıların yanı sıra civar şehirlerden gelen yaklaşık 10 bin kişiyi ağırlayan tesis, ziyaretçilerini hayran bıraktı. turizm tesisi; doğası, atmosferi, yeşil ve maviyi buluşturan eşsiz manzarasıyla misafirlerini adeta büyüledi.

Cam teras, restoran, ahşap yürüyüş yolları, otopark ve çocuk oyun gruplarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakan tesis, şimdiden şehrin gözde turizm alanları arasındaki yerini aldı. Alt ve üstyapısı, ulaşımı ve sosyal donatılarıyla vatandaşların büyük beğenisini kazanan, sadece Kahramanmaraşlıların değil civar şehirlerden gelen vatandaşların da uğrak noktası haline gelen Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nde yürütülen çevre düzenlemeleri de tamamlandı.

Kahramanmaraş'ın gizli cenneti! Ali Kayası Cam Teras, Norveç'i aratmayan manzarasıyla büyülüyor. Doğa ve modernlik buluşuyor.

12 Şubat ilçesi şadalak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ali Kayaları diye bilinen bölgeye, yeni bir turizm Merkezi daha kazandırıldı. Kente 29 kilometre uzaklıktaki dev Ali kayalarının üzerine inşa edilen Cam Teras binlerce konuğu ağırlıyor. Açılış sonrası bölgeye akın eden Kahramanmaraşlılar, gördükleri doğa güzelliği ve turizm bölgesine hayran kaldı. Bölgeye ulaşmak için yola koyulan vatandaşların çoğu, oluşan kuyruk nedeniyle araçlarını yolda bırakarak yürümek zorunda kaldı.

10 bine yakın vatandaşın ziyaret ettiği turizm tesisi, doğası, atmosferi, yeşil ve maviyi buluşturan eşsiz manzarasıyla misafirlerini adeta büyüledi. Cam teras, restoran, ahşap yürüyüş yolları, otopark ve çocuk oyun gruplarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakan tesis, şimdiden şehrin gözde turizm alanları arasındaki yerini aldı. Alt ve üstyapısı, ulaşımı ve sosyal donatılarıyla vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Eşsiz manzarası ve güçlü hikayesiyle Ali Kayası Cam Teras’tayız. Burası Kahramanmaraş’ın gerçekten doğa mirasının en güzel olduğu alanlardan biri. Burada tabi Büyükşehir Belediyesi olarak biz bir proje gerçekleştirdik. Projenin ilk aşamasında bir cam teras, bir yeme içme mekanı ve buradaki yürüyüş yollarıyla burayı zenginleştirdik ve şehrimizin önemli bir turizm alanlarından biri olarak oluşturduk. Şuan itibarıyla tabi ki buranın açılışı gerçekleşti. Özellikle hafta sonlarında burada 2 bin araç ve 10 bine yakın ziyaretçi geldiğini görüyoruz. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Buranın ne kadar ilgi göreceğini de şuanda da görebiliyoruz. Ben Kahramanmaraş’a gelenleri mutlaka Ali Kayası Cam Terası görmelerini tavsiye ediyorum” dedi.