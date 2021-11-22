Kahramanmaraş’ta evlatlarını kurban keserek karşılayan aile sevinç gözyaşı döktü

Andırın ilçesindeki Bostanlı Mahallesi'nde yaşayan Çalık'ın anne ve babası evlatlarını karşılarında görünce sarılarak sevinç gözyaşı döktü. Aile, evlatlarının eve gelmesi dolayısıyla kurban kesti.

Yaşadığı mutluluğu AA muhabirine anlatan Nurettin Çalık, ailesine kavuşmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi.

Ailesini çok özlediğini belirten Çalık, şöyle konuştu:

"Ben şu an aileme kavuştum. Yeni doğmuş gibi çok sevindim. Onlar da çok sevindi çünkü çok üzülmüşlerdi. Onlara kavuştuğum için çok mutlu ve sevinçliyim. Orada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın diye alıkoydular. Ajanlıkla suçladılar, iftira attılar. 2 yıl baya bir eziyet yaptılar. Allah'ın bugünlerine şükür, hükümetimiz güçlü olmasından dolayı bizi kurtardı. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Hepsi hakkını helal etsin. Kavuştum, çok mutluyum. Onlar beni özlemiş ben onları daha çok özeldim. Kavuştum."

Evladını kurtaranlara minnettar olduğunu belirten baba Musa Çalık da "Tayyip Erdoğan'a Allah güç kuvvet versin. Allah ona sıkıntı vermesin. Hükümetimize, milletimize, askerlerimize, polislerimize, er ve erbaşlara güç kuvvet versin. Allah sıkıntılarını gidersin. Müslümanları bölmek isteyenlere fırsat vermesin Allah'ım. Oğlumuz Nurettin'e kavuştuk, ne mutlu. Evlat acısı çok kötüdür, ne mutlu kavuşturdular bizi." diye konuştu.

Anne Döndü Çalık ise evladına kavuşmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.