Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Minikler ‘Bremen Mızıkacılarıyla’ Doyasıya Eğlendi
Minikler ‘Bremen Mızıkacılarıyla’ Doyasıya Eğlendi
Uğur Batı Kahramanmaraş’ta kültür sanat dostlarıyla buluştu
Uğur Batı Kahramanmaraş’ta kültür sanat...
SANKO PARK Avm’de Pırıl Ve Arkadaşları Çocuklarla Buluştu
SANKO PARK Avm’de Pırıl Ve...
Afşin’de şebeke hattı yenileniyor
Afşin’de şebeke hattı yenileniyor
KSÜ’de yangın tatbikatı
KSÜ’de yangın tatbikatı

Kahramanmaraş’ta evlatlarını kurban keserek karşılayan aile sevinç gözyaşı döktü

Libya'nın doğusunda yaklaşık iki yıl alıkonulduktan sonra kurtarılan 7 Türk vatandaşından Nurettin Çalık, Kahramanmaraş'ta yaşayan ailesine kavuştu.

Kahramanmaraş’ta evlatlarını kurban keserek karşılayan aile sevinç gözyaşı döktü

Kahramanmaraş’ta evlatlarını kurban keserek karşılayan aile sevinç gözyaşı döktü

Libya'nın doğusunda yaklaşık iki yıl alıkonulduktan sonra kurtarılan 7 Türk vatandaşından Nurettin Çalık, Kahramanmaraş'ta yaşayan ailesine kavuştu.

22 Kasım 2021 Pazartesi 15:08
banner459

Andırın ilçesindeki Bostanlı Mahallesi'nde yaşayan Çalık'ın anne ve babası evlatlarını karşılarında görünce sarılarak sevinç gözyaşı döktü. Aile, evlatlarının eve gelmesi dolayısıyla kurban kesti.

Yaşadığı mutluluğu AA muhabirine anlatan Nurettin Çalık, ailesine kavuşmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi.

Ailesini çok özlediğini belirten Çalık, şöyle konuştu:

"Ben şu an aileme kavuştum. Yeni doğmuş gibi çok sevindim. Onlar da çok sevindi çünkü çok üzülmüşlerdi. Onlara kavuştuğum için çok mutlu ve sevinçliyim. Orada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın diye alıkoydular. Ajanlıkla suçladılar, iftira attılar. 2 yıl baya bir eziyet yaptılar. Allah'ın bugünlerine şükür, hükümetimiz güçlü olmasından dolayı bizi kurtardı. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Hepsi hakkını helal etsin. Kavuştum, çok mutluyum. Onlar beni özlemiş ben onları daha çok özeldim. Kavuştum."

Evladını kurtaranlara minnettar olduğunu belirten baba Musa Çalık da "Tayyip Erdoğan'a Allah güç kuvvet versin. Allah ona sıkıntı vermesin. Hükümetimize, milletimize, askerlerimize, polislerimize, er ve erbaşlara güç kuvvet versin. Allah sıkıntılarını gidersin. Müslümanları bölmek isteyenlere fırsat vermesin Allah'ım. Oğlumuz Nurettin'e kavuştuk, ne mutlu. Evlat acısı çok kötüdür, ne mutlu kavuşturdular bizi." diye konuştu.

Anne Döndü Çalık ise evladına kavuşmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Andırın’da yollar yenileniyor
Andırın’da yollar yenileniyor
TKİ’ye devredilen Çöllolar kömür sahasına 1000 istihdam
TKİ’ye devredilen Çöllolar kömür sahasına 1000 istihdam
Kipaş denim futbol turnuvası sonuçlandı
Kipaş denim futbol turnuvası sonuçlandı
SANKO Üniversitesi’nden öğretmenler günü mesajı
SANKO Üniversitesi’nden öğretmenler günü mesajı
Sular akademi, hastanesi sağlıkta fark atıyor!
Sular akademi, hastanesi sağlıkta fark atıyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber