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Kahramanmaraş’ta Fener Alayı ve Mehteran Konserine Büyük İlgi

Kurtuluşun 104. yıl dönümü dolayısıyla binlerce vatandaşın katılımıyla fener alayı ve Jandarma Genel Komutanlığı mehteran konseri düzenlendi. NFK Kültür Merkezi’nde açılışı gerçekleştirilen “Maraş Gülü ve Peşgir” ile “Kurtuluş” temalı fotoğraf sergisi de sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Kahramanmaraş’ta Fener Alayı ve Mehteran Konserine Büyük İlgi

Kahramanmaraş’ta Fener Alayı ve Mehteran Konserine Büyük İlgi

Kurtuluşun 104. yıl dönümü dolayısıyla binlerce vatandaşın katılımıyla fener alayı ve Jandarma Genel Komutanlığı mehteran konseri düzenlendi. NFK Kültür Merkezi’nde açılışı gerçekleştirilen “Maraş Gülü ve Peşgir” ile “Kurtuluş” temalı fotoğraf sergisi de sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.

12 Şubat 2024 Pazartesi 13:06

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde fener alayı düzenlendi. 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali MükerremÜnlüer, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve şehir protokolünün de yer aldığı yürüyüşte katılımcılar; meşaleler, marşlar ve açılan dev Türk Bayrağı eşliğinde Onikişubat Parkı’ndan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne kadar yürüdü. Renkli anlara sahne olan kortej yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı. Kurtuluş Haftası etkinlikleri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde “Maraş Gülü ve Peşgir” ile “Kurtuluş” temalı fotoğraf sergisinin açılışıyla devam etti. Şehir protokolü, açılışın ardından sergileri ziyaret ederek bilgiler aldı.

NFK Kültür Merkezi Kırmızı Beyaza Büründü

Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Jandarma Genel Komutanlığı mehteran konseri de düzenlendi. Salonun tıklım tıklım dolduğu konserde mehteran ekibi; Sancak Marşı, Genç Osman, Plevne Marşı, Çırpınırdı Karadeniz, Yelkenler Biçilecek, Bu Bayrak ve Hücum Marşı’nı Kahramanmaraşlılar için seslendirdi. Dinleyicilerin ellerinde Türk Bayrağı’yla parçalara eşlik ettiği konserde mehteran ekibi, sahne performansıyla katılımcılardan yoğun alkış aldı.

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Kahramanmaraş’ta Fener Alayı Ve Mehteran Konserine Büyük İlgi
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