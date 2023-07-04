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Kahramanmaraş’ta firmalar tozu dumana katıyor! nefes almaya imkan yok!

Kahramanmaraş’ta deprem sonrası yapılan yıkımlar insan sağlığını tehdit ediyor.

Kahramanmaraş’ta firmalar tozu dumana katıyor! nefes almaya imkan yok!

Kahramanmaraş’ta firmalar tozu dumana katıyor! nefes almaya imkan yok!

Kahramanmaraş’ta deprem sonrası yapılan yıkımlar insan sağlığını tehdit ediyor.

04 Temmuz 2023 Salı 09:41

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından hasarlı bina yıkımları insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.

Deprem sonrası ileri derecede hasar gören ve bir bölümü çökmüş olan binaların yıkım sırasında denetimsiz ve kontrolsüz yıkımlar devam ediyor. Başta tozuma olmak üzere birçok konuda yeterli güvenlik önlemleri alınmadan şehirde toz dumana karışırken, depremden kurtulan şehir halkının sağlı büyük tehdit altında.

Kentte, ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerini alan firmaların büyük çoğunluğu ihale şartnamesi ve sözleşme hükümlerine aykırı hareket ediyor.

Yüksek kar amacı güden bazı firmalar, ihale şartnamesinde yazmasına karşın toz önleyici arazöz kullanmıyor.

Yıkımda oluşan tozlar gerekli ön temizlik ve söküm yapılamadığı için kanserojen olarak bilinen asbest, tehlikeli maddeler ve silika gibi tehlikeli atık partiküllerle sağlığı tehdit ediyor.

Tüm bu tehlikelere rağmen Kahramanmaraş Valiliği ve bakanlık yetkililerinin arazöz ve pulverize sistem kullanmamakta ısrar eden firmalar için harekete geçmemesi dikkat çekiyor.

Son Güncelleme: 04.07.2023 09:59
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Kahramanmaraş’ta Firmalar Tozu Dumana Katıyor! Nefes Almaya Imkan Yok!
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