Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt ve Üstyapısını Tamamlıyor
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt...
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar Sürüyor!
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar...
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda bir araya geldi
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda...
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt Çalışması
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt...
Başkan Güngör ve Bakan Soylu, Vatandaşlarla İftar Yaptı
Başkan Güngör ve Bakan Soylu,...

Kahramanmaraş’ta geçici barınma merkezlerinde ilaçla çalışması!

Büyükşehir Belediyesi, geçici barınma merkezleri başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ta geçici barınma merkezlerinde ilaçla çalışması!

Kahramanmaraş’ta geçici barınma merkezlerinde ilaçla çalışması!

Büyükşehir Belediyesi, geçici barınma merkezleri başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

25 Nisan 2023 Salı 17:34

Şehirde altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan su hizmetlerine tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, meydana gelebilecek olası salgın hastalıkların önüne geçerek halk sağlığını korumak için geçici barınma merkezleri başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca 105 araç ve 986 personelle yürütülen çalışmalarla ortak kullanım alanları çöp ve atıklardan temizlenirken geçici barınma merkezleri de dezenfekte ediliyor.Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması noktasında şehir genelinde temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının artarak devam ettiği belirtildi.

Son Güncelleme: 25.04.2023 18:04
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Geçici Barınma Merkezlerinde Ilaçla çalışması!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO’dan Bilinçli Anneler, Sağlıklı Yarınlar Projesi
SANKO’dan Bilinçli Anneler, Sağlıklı Yarınlar Projesi
KSÜ Ailesi Geleneksel Bayramlaşma Töreni İle Bir Araya Geldi
KSÜ Ailesi Geleneksel Bayramlaşma Töreni İle Bir Araya Geldi
Başkan Güngör; “Tüm sektörlerimizi ayağa kaldırıyoruz”
Başkan Güngör; “Tüm sektörlerimizi ayağa kaldırıyoruz”
Dulkadiroğlu’nda temizlik ve tadilat çalışmaları devam ediyor
Dulkadiroğlu’nda temizlik ve tadilat çalışmaları devam ediyor
Azerbaycan Heyeti’nden Başkan Güngör’e Ziyaret
Azerbaycan Heyeti’nden Başkan Güngör’e Ziyaret

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber