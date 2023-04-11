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Kahramanmaraş’ta Geçici Eğitim Kampüsü Öğrencilerin Hizmetine Sunuldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AFAD tarafından şehre kazandırılan Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim, Kültür, Spor ve Sosyal Kampı’nın açılışına katıldı.

Kahramanmaraş’ta Geçici Eğitim Kampüsü Öğrencilerin Hizmetine Sunuldu

Kahramanmaraş’ta Geçici Eğitim Kampüsü Öğrencilerin Hizmetine Sunuldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AFAD tarafından şehre kazandırılan Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim, Kültür, Spor ve Sosyal Kampı’nın açılışına katıldı.

11 Nisan 2023 Salı 11:34

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı mevkiinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’na AFAD tarafından inşa edilen geçici eğitim kampüsünün açılışına katıldı. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, koordinatör valiler, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler ile velilerin de yer aldığı programda Bakan Soylu ve beraberindeki heyet; öğrencilerin sınavlara hazırlanması ve sosyal, kültürel ve sportif açıdan gelişimlerini desteklemek için oluşturulan geçici eğitim kampüsünde incelemelerde bulundu. Düzenlenen programın ardından Kahramanmaraş Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim, Kültür, Spor ve Sosyal Kampı öğrencilerin hizmetine sunuldu. Açılışı gerçekleştirilen geçici eğitim kampüsünün hayırlı olmasını dileyen Başkan Güngör, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun katılımıyla AFAD tarafından şehrimize kazandırılan Eğitim Kampüsü’nün açılışını gerçekleştirdik. İnşallah burada öğrencilerimiz hem sınavlarına hazırlanacak hem de kişisel gelişimleri noktasında önemli aşama kat edecek. Ayrıca depremin ardından bugün itibariyle şehrimizde 408 okul daha eğitim öğretim faaliyetlerine başladı. Yeni dönemin öğrencilerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Öğrencilerimizi Yarışta Geride Bırakmayacağız

Açılış programında konuşan Bakan Soylu, “Özellikle sınavlara hazırlık sürecindeki öğrencilerimiz için inşa ettiğimiz eğitim kampüsünün bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Sınavlara kadar burada öğrencilerimiz için kurslar düzenlenecek. Burada öğrencilerimize her türlü imkânı sunuyoruz. Eğitim, kültür ve spor merkezi olacak. Kahramanmaraşlı öğrencilerimizi bu yarışta geride bırakmayacağız. Yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimiz için gece gündüz çalışıyoruz” cümlelerini kaydetti.

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Kahramanmaraş’ta Geçici Eğitim Kampüsü Öğrencilerin Hizmetine Sunuldu
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