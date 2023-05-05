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Kahramanmaraş’ta geçici konaklama merkezlerinde çalışmalar sürüyor!

Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için oluşturulan geçici konaklama merkezlerine toplamda 68 bin ton asfalt ve 45 bin metrekare kilit parke kazandırdı.

Kahramanmaraş’ta geçici konaklama merkezlerinde çalışmalar sürüyor!

Kahramanmaraş’ta geçici konaklama merkezlerinde çalışmalar sürüyor!

Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için oluşturulan geçici konaklama merkezlerine toplamda 68 bin ton asfalt ve 45 bin metrekare kilit parke kazandırdı.

05 Mayıs 2023 Cuma 11:32

Şehrin yeniden imarı ve hayatın normale dönmesi noktasında altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan su hizmetlerine tüm alanlarda faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması noktasında şehrin farklı noktalarında oluşturulan geçici konaklama merkezlerinde de alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Konteyner kurulumunun gerçekleştirildiği alanlarda asfalt, kilit parke ve çevre düzenleme çalışmalarının da tamamlanmasının ardından geçici barınma merkezleri vatandaşların hizmetine sunuluyor.Fen İşleri ve Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde yürütülen çalışmalarla geçici barınma merkezlerine toplamda 68 bin ton asfalt ve 45 bin metrekare kilit parke kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, geçici barınma merkezlerinde alt ve üstyapı çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Geçici Konaklama Merkezlerinde çalışmalar Sürüyor!
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