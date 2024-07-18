Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Kahramanmaraş’ta gençlere ücretsiz tercih hizmet!

Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğiyle 28 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek.

Kahramanmaraş’ta gençlere ücretsiz tercih hizmet!

Kahramanmaraş’ta gençlere ücretsiz tercih hizmet!

Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğiyle 28 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek.

18 Temmuz 2024 Perşembe 14:54

Gençlerin dostu Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlik faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercih döneminde de öğrencileri yalnız bırakmıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğiyle; Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve PiazzaAVM’de oluşturulacak danışma noktalarında üniversite adaylarına Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih danışmanlık hizmeti verilecek.

Öğrenciler, 25 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında hafta içi her gün YKS Tercih Danışmanlığı noktalarından ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilecek. Büyükşehir Belediyesi, tüm üniversite adaylarını tercih danışmanlık hizmetinden faydalanmaya davet etti.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Gençlere ücretsiz Tercih Hizmet!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dulkadiroğlu Arslanbey Mahallesi Tepe Parkı Yenilendi
Dulkadiroğlu Arslanbey Mahallesi Tepe Parkı Yenilendi
Onikişubat’ın yol ağı çok daha modern hale geliyor!
Onikişubat’ın yol ağı çok daha modern hale geliyor!
Kahramanmaraş’ta 20 geçici beden işçisi alımı yapılacak
Kahramanmaraş’ta 20 geçici beden işçisi alımı yapılacak
Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza! 1 ölü 3 yaralı
Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza! 1 ölü 3 yaralı
Kahramanmaraş’ta doğa yürüyüşleri başlıyor!
Kahramanmaraş’ta doğa yürüyüşleri başlıyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber