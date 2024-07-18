Kahramanmaraş’ta gençlere ücretsiz tercih hizmet!

Gençlerin dostu Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlik faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercih döneminde de öğrencileri yalnız bırakmıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğiyle; Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve PiazzaAVM’de oluşturulacak danışma noktalarında üniversite adaylarına Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih danışmanlık hizmeti verilecek.

Öğrenciler, 25 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında hafta içi her gün YKS Tercih Danışmanlığı noktalarından ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilecek. Büyükşehir Belediyesi, tüm üniversite adaylarını tercih danışmanlık hizmetinden faydalanmaya davet etti.