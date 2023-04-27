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Kahramanmaraş’ta göçerler yaylaya çıktı

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, üretimi yeniden canlandırmak ve kent ekonomisine katkı sağlamak amacıyla depremzede göçerlerin yayla yolculuğu başladı.

Kahramanmaraş’ta göçerler yaylaya çıktı

Kahramanmaraş’ta göçerler yaylaya çıktı

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, üretimi yeniden canlandırmak ve kent ekonomisine katkı sağlamak amacıyla depremzede göçerlerin yayla yolculuğu başladı.

27 Nisan 2023 Perşembe 15:42

Kahramanmaraş’ta yaz mevsimini yaylalarda geçiren göçerler, süt ve peynir üretimine başladı. Kent merkezi ve kırsal köylerden yola çıkan göçerlerin sürüleri, göç yollarını kullanarak zorlu yolculuğun ardından Dulkadiroğlu ilçesi Ahir Dağı, Milcan ve Engizek yaylalarına ulaştı.

Yaklaşık 5 ay yaylada üretim yapacak olan göçerler, günlük hayatlarını çadırlarda sürdürecekler. Kentte 1 milyon 300 bin küçükbaş hayvan yer alıyor. Bunların 400 bine yakını yaylalarda, kalanı ise kışlak ve ovalardaki meralarda otlatılıyor. Küçükbaş hayvanlardan kent ekonomisine 400 bin ton süt üretimi yapılırken, 3 bin 500 kişinin hayvancılık yaptığı bölgede yıllık süt üretiminin yüzde 50’si dondurma, yüzde 50’siyle de peynir üretiliyor.

Sürü sahiplerinin 5 ay kaldığı yaylada üretilen peynirler kent genelinde ve çevre illerde pazarlanıyor. Peynir pazarının kilosunu 200 liradan açan üreticiler, aynı zamanda kurbanlık hayvanları da yetiştirerek pazara çıkmaya hazırlanıyorlar.

Bozhüyük mahalle muhtarı Mevlüt Karslı, köylerinde yaklaşık 5.000 küçükbaş hayvanın yer aldığını ve çobanların artık sürüleri ile birlikte yaylaya doğru yol aldıklarını ifade etti.

Deprem sonrası küçükbaş hayvanların bir kısmının telef olduğunu söyleyen Karslı, sözlerine şöyle devam etti: “Büyük bir sürü var arkamızda. Köyümüzde ve ilimizde büyük bir deprem yaşadık, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. çok şükür, büyük bir can kaybımız yok. Kahramanmaraş'tan cenazelerimiz geldi, onlara da Allah rahmet eylesin. hayat devam ediyor yapacak bir şey yok devletimizden beklentimiz hayvancılık sektörüne destek vermesi ve köyümüzde hayvan sayısının çoğalmasıdır” dedi.

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Kahramanmaraş’ta Göçerler Yaylaya çıktı
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