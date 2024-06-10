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Kahramanmaraş’ta Göksun – Elbistan Bağlantı Yolu Bakıma Alındı!

Büyükşehir Belediyesi, Göksun ve Elbistan’ın kırsal mahallelerinin ulaşımda yoğun olarak kullandığı Çardak – Kamışcık – Tombak Grup Yolu’nu bakıma aldı.

Kahramanmaraş’ta Göksun – Elbistan Bağlantı Yolu Bakıma Alındı!

Kahramanmaraş’ta Göksun – Elbistan Bağlantı Yolu Bakıma Alındı!

Büyükşehir Belediyesi, Göksun ve Elbistan’ın kırsal mahallelerinin ulaşımda yoğun olarak kullandığı Çardak – Kamışcık – Tombak Grup Yolu’nu bakıma aldı.

10 Haziran 2024 Pazartesi 17:52

Kahramanmaraş’ın ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha rahat bir ulaşım imkânı sunmak için çalışmalarını durmaksızın sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan ve kısmi çökmelerin meydana geldiği Çardak – Kamışcık – Tombak Grup Yolu’nu bakıma aldı. Göksun ve Elbistan’ın birçok kırsal mahallesinin ulaşımda aktif olarak kullandığı grup yolunda deforme olan kısımlar sıcak asfaltla tamir ediliyor. Fen İşleri ve Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla, grup yolunda deforme olan kısımlar tamir edilerek yerleşim yerlerinin ulaşımı iyileştiriliyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, daha ulaşılabilir yerleşim yerleri için yol bakım, onarım ve yenileme uygulamalarının kesintisiz devam ettiği belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Göksun – Elbistan Bağlantı Yolu Bakıma Alındı!
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