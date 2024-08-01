Kahramanmaraş’ta Haniyye için dualar edildi!

Tüm Gazze şehitleri için ellerin semaya kaldırıldığı etkinlikte, Haniyye'nin alçak bir suikast sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili duygu ve düşünceler paylaşıldı.

Haniyye’nin şehit edilmesinin ardından Türkiye genelinde gıyabi cenaze namazı kılma kararı alınmış, ancak Kahramanmaraş Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, Haniye için gerçek cenaze namazının kılınmadığı, bu nedenle gıyabi cenaze namazının Cuma günü kılınacağı bildirildi.

Gıyabi cenaze namazı için bir araya gelen Kahramanmaraş Platformu ve sivil toplum kuruluşları, basın açıklaması düzenleyerek İsrail’i lanetledi ve tüm şehitler için dua etti.

Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını avukat Yusuf Bülbül okudu. Bülbül, yaptığı konuşmada, “İsmail Haniyye, muhalefet direnişinin simgelerinden biri olarak, 'Benim çocuklarımın kanı Filistin halkının kanından daha değerli değildir. Gazze’deki tüm çocuklar benim çocuklarımdır' diyerek, mücadelesini sürdürmüştür" dedi.

Açıklamada, Filistin halkının direnişine dikkat çekilerek, tüm mazlumların gözyaşlarının arkasında gizlenen gerçeklerin hatırlatıldığı ifade edildi. Bülbül ayrıca, "Katil İsrail’in alçakça saldırılarına, korkakça suikastlarına ve hadsiz tehditlerine karşı uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğini" vurguladı.

Toplantı, katılımcıların sloganlarla İsrail saldırılarını protesto etmesiyle sona erdi.