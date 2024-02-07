Kahramanmaraş’ta Hayaller, ‘Hayat Yeniden Vakfı’ İle Gerçeğe Dönüşüyor

Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı olarak birbirinden anlamlı projelere imza atan Zeynep Nur Yerhan, uluslararası bir vakıf olma vizyonuylasivil toplum çalışmaları yapacakları yeni bir oluşumu kente kazandırdı.

Yerhan’ın öncülüğündeki Hayat Yeniden Vakfı, oldukça anlamlı bir başlangıç da yaptı.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla KSÜ Avşar Kampüsü’nde bulunan +1 Sokağı’nda düzenlenen anma programı ve basın bildirisi ile yapacakları çalışmaları duyuran Yerhan, tüm engelli gruplarının, dezavantajlı kadınların, yetim ve öksüz çocukların, mültecilerin, yaşlıların ve sokak hayvanlarının hayatlarına dokunmayı hedeflediklerini söyledi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve eşi Ayten Mahçiçek’in de katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, deprem şehitleri anısına okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Akabinde ise Hollanda Büyükelçiliği’nin destekleriyle yürütülen İnci Küpeli Kız Projesi kapsamında Sergi Açılışı yapılırken, İnci Küpeli Kız Kırk Yama Sergisi gezildi.

“Evrensel bir iyilik hareketine dönüştürmek amacımız”

6 Şubat depremi anma programının açılış konuşmasını yapan ve Hayat Yeniden Vakfı basın bildirisini okuyan Zeynep Nur Yerhan, ‘Hayaller Gerçektir’ dedi.

Kahramanmaraş’a kapsamlı bir sivil toplum hareketi kazandırmak ve bunu evrensel bir iyilik hareketine dönüştürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Yerhan, “Aradan tam bir yıl geçti. 6 Şubat sonrasında hepimiz için hayat önce durdu, sonra zor ve acı amayeniden başladı. Yaşadığımız büyük felaket ile pek çoğumuz canlarını, yakınlarını, anılarını ve dahi umutlarını geride bıraktı. O gün şehrimizin evlerinin bacalarından duman değil, yüreklerden acılar tüttü. Ezgiler ağıt olup söylendi. Sabrın ve hüznün lügatlerdeki anlamı değişti.O an sadece şehirlerimiz değil; hayatlarımız ve geleceğimiz de sallandı. Bir an durduk, durulduk. Bununla beraber insan olmak hala kalpleri ve ruhları diri tutabilmek yönünde teselliler bulmayı gerektiriyordu. Ve ardından, hiç beklemeksizin yeniden yola koyulduk. Bu yolda bize düşen, umut etmek, inanmak ve hayal etmekti ve buradan yola çıkarak şehrimize çok daha kapsayıcı bir sivil toplum hareketini kazandırmak ve bunu evrensel bir iyilik hareketine dönüştürmekti” dedi.

“Hayat Yeniden, bir vakıftan fazlası”

Hayat Yeniden Vakfı’nın bir vakıftan fazlası olduğunu kaydeden Yerhan, “Hayat Yeniden, taşıdığı misyon ve anlam itibariyle bir vakıftan çok daha fazlasını temsil ediyor. Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği olarak başlayan hikayemiz, 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrasında çok daha geniş kitlelere ulaşmak ve tüm toplumsal meselelere temas edebilmek amacıyla yeni bir boyut kazanıyor. Hayat YenidenKahramanmaraş’tan doğan ve uluslararası bir vakıf olma vizyonuyla tüm engelli gruplarının, dezavantajlı kadınların, yetim ve öksüz çocukların, mültecilerin, yaşlıların ve sokak hayvanlarının hayatlarına dokunan, öncü bir sivil toplum hareketini ifade ediyor” şeklinde konuştu.

“Şimdi ‘Hayat Yeniden’ vakti”

Kahramanmaraş’ın Anka Kuşu misali küllerinden yeniden doğacağını kaydeden Yerhan, “Bu süreçte Hayat Yeniden Vakfı olarak bireylere dokunmak kadar toplumsal kalkınmayı da önceliyor,yaşadığımız çevrenin sosyal, kültürel, ekonomik, toplumsal kalkınmasına yönelik projeler geliştirmek ve şehrimizi dünden daha iyi hale getirmek için hep birlikte çok çalışıyor ve gayret ediyoruz. Kahramanmaraş’ta özel bireyler için, çocuklar için, kadınlar için hayat, yeniden başlıyor, ‘Hayat Yeniden’ başlıyor demek istiyoruz.Biliyoruz ki Kahramanmaraş Anka Kuşu misali küllerinden yeniden doğacak ve yeni bir dönem başlayacak. Dünden aldığımız derslerle, ilmin ışığında, maneviyatımızın ve değerlerimizin rehberliğinde şimdi hayalleri gerçekleştirme vakti. Şimdi Hayat Yeniden vakti” ifadelerini kullandı.

“Bu sıkıntılı ortamda gayretle çalışıp, ortaya bir eser koymuşlar”

Programa katılan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de, vakıfların Osmanlı’dan gelen kadim kültürün önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Başkan Mahçiçek, “Hayat Yeniden Vakfı, Kahramanmaraş'ımızda özellikle downsendromlu çocuklarımız ile aileler düzeyinde daha fazla bakıma ihtiyacı olan çocuklarımızın geleceğinin çok daha iyi olması ve ailelere katkıda bulunulacak. İnşallah bu alanda da özellikle depremden sonra yetim kalan çocuklarımızla ilgili çok güzel çalışmalar yapacaklar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu sıkıntılı ortamda gayret eden, çalışan ve ortaya bir eser koyan hanımefendi kardeşlerimiz, halk eğitimdeki eğitmenlerimizle beraber bunu realize etmişler. Depremden sonra gelen çok anlamlı bir iş bu. Gerçekten anlamlı bir çalışma. Bütün emeği geçen kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu millet güzel bir millet. Güzellikleri ortaya çıkartan bir millet. Bugünkü güzelliklerinden birini de hep birlikte bize yaşattı arkadaşlarımız. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.” Dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.