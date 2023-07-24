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Kahramanmaraş’ta hayırsever aile okul yaptıracak!

Kahramanmaraş’ta yaşanan yıkıcı depremde kardeşi ve yeğenlerini kaybeden hayırsever Hurşitoğlu Ailesi okul yaptırma kararı aldı.

Kahramanmaraş’ta hayırsever aile okul yaptıracak!

Kahramanmaraş’ta hayırsever aile okul yaptıracak!

Kahramanmaraş’ta yaşanan yıkıcı depremde kardeşi ve yeğenlerini kaybeden hayırsever Hurşitoğlu Ailesi okul yaptırma kararı aldı.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 15:54

Milli Eğitimle protokl imzalayan aile depremde yıkılan Dulkadiroğlu Turan İlkokulunun yerine 12 derslikli okul yaptıracak.

Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman;

“Hayırseverlerimizi, tüm hayır yapan insanları eğitime yatırım yapmaları için davet ediyoruz. Asrın felaketi 06 Şubat 2023 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem sonucunda hem merkezde hem de ilçelerimizde çok sayıda okula ihtiyacımız var. Bunların tamamını devlet imkanlarıyla yapmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz ama bu güzelliklerden hayırseverlerimizin de nasiplenmesini istiyoruz."

Protokol ile ilgili olarak hayırsever Hurşitoğlu Ailesi ise;

“Öncelikle 6 Şubat asrın felaketinde kaybettiğimiz kardeşimiz Ömer, eşi Gülşen ve çocukları Hacı Mehmet ile Ayşe’yi rahmetle yâd ediyoruz, onlar için güzel bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz.

Yapacağımız bu 12 derslikli okulun geleceğimizin teminatı olan çocuklara faydalı olmasını temenni ediyoruz.” Dedi.

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Kahramanmaraş’ta Hayırsever Aile Okul Yaptıracak!
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