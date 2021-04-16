Kahramanmaraş’ta her türlü etkinliğe yasak geldi

Konuyla ilgili Kahramanmaraş valiliğince alınan karar doğrultusunda şu açıklama yapıldı;

“Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 16 Nisan 2021 günü saat 09.00’da Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;

Sendika, federasyon ve konfederasyon niteliğindeki kuruluşlar ile üst kuruluşları tarafından düzenlenecek olan genel kurul dahil geniş katılımlı her türlü etkinliklerin 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelenmesine,



Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlarımız tarafından yapılmasına,



Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,



Oybirliği ile karar verilmiştir.”