Kahramanmaraş’ta herşeyimiz tamam bir K-Pop konserimiz eksikti! Onikişubat Belediyesi neyin peşinde!

Depremlerde binlerce kişinin öldüğü ve üzerinden henüz 6,5 ay geçen Kahramanmaraş’ta Onikişubat Belediyesi konser düzenleyece.

yıllardır milyonlarca lira para aktarılarak yapılan ve sonu hüsranla biten EXPO 2023 adı altında düzenleyen belediye, iptal edilen EXPO 2023 fuarını iptal edilmemiş gibi lanse etmesi ise hayrete düşürüyor.

İŞTE BELEDİYEDEN GÖNDERİLEN KONSER HABERİ…

Karavan Kore Kültür Günü etkinliklerini bu yıl 30 Ağustos’ta EXPO 2023 Sergi Alanı’nda kutlayacak olan Güney Kore, ünlü K-Pop grubu M FectveSoritare konseriyle unutulmaz bir gün yaşatacak.

Kahramanmaraş’a sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda ivme kazandırmasının yanı sıra küresel anlamda kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacak Uluslararası EXPO 2023’ün katılımcı ülkesi Güney Kore’den yetkililer geçtiğimiz hafta kente gelerek, Başkan Hanefi Mahçiçek’ten bilgi alıp, etkinlik yapacakları alanda incelemelerde bulunmuştu.

Kore Savaşı’nın ardından Türkiye ve Güney Kore arasında kurulan diplomatik ilişkilerle siyasi, ekonomik ve kültürel bağın güçlendirilmesi noktasında önemli iş birliklerinden biri olan Karavan Kore Kültür Günü’nü bu yıl depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta düzenleyerek, depremzedelere moral vermeyi amaçlayan Güney Kore, EXPO 2023 Amfi Tiyatro’sunda katılımcılara unutulmaz bir gün yaşatacak.

Güney Kore ezgilerini ve kültürünü tam anlamıyla Kahramanmaraş’a taşıyacak olan Karavan Kore Kültür Günü etkinlikleri 30 Ağustos’ta saat 19.00’da başlayacak.

Saat 14’de EXPO 2023 Arasta Çarşısı’nda EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi’nin 1. Uluslararası Karma Resim Sergisi ile başlayacak etkinlikler, yine EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi’nin oda müziği dinletisiyle devam edecek.

Güney Kore esintisi EXPO 2023 Sergi Alanı’na taşınacak

Akabinde saat 19’daEXPO 2023 Amfi Tiyatro’da ise günlerdir Kahramanmaraşlı gençlere eğitim veren Kim JongHyuk’unşefliğinde‘SamdoNongakGarak’ isimli Kore Geleneksel Ritim Gösterisi düzenlenecek.

Günün merakla beklenen K-Pop konseri ise Geleneksel Ritim Gösterisi’nin ardından başlayacak. Karavan Kore Kültür Günü kapsamında ünlü K-Pop grubu M FectveSoritaresahne alacak.

Onikişubat Belediyesi, yaptığı paylaşımla, birbirinden etkileyici ikonik dans ve vokal gösterilerin yer alacağı Karavan Kore Kültür Günü’ne Kahramanmaraşlı vatandaşları ve K-Pop hayranlarını davet etti.