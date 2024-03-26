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Kahramanmaraş’ta içme suyuna dikkat!

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi, Andırın ilçesi Karasu içme suyu kaynağında meydana gelen bulanıklık nedeniyle vatandaşlara uyarı yaptı.

Kahramanmaraş’ta içme suyuna dikkat!

Kahramanmaraş’ta içme suyuna dikkat!

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi, Andırın ilçesi Karasu içme suyu kaynağında meydana gelen bulanıklık nedeniyle vatandaşlara uyarı yaptı.

26 Mart 2024 Salı 18:01

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dün etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bir anda bastıran sağanak sele neden olurken, ilçedeki bazı karayolları taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapanmıştı.

Yaşanan sağanak yağış sonrası KASKİ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Andırın ilçemizde meydana gelen aşırı yağışlardan dolayı KARASU içmesuyu kaynağımızda geçici bulanıklık meydana gelmiştir. Onikişubat ilçemizin merkez mahallelerinde bulanıklık görülen meskenlerde normale dönünceye kadar içmesuyu olarak kullanılmaması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Kahramanmaraş’ta Içme Suyuna Dikkat!
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