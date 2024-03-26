Kahramanmaraş’ta içme suyuna dikkat!

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dün etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bir anda bastıran sağanak sele neden olurken, ilçedeki bazı karayolları taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapanmıştı.

Yaşanan sağanak yağış sonrası KASKİ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Andırın ilçemizde meydana gelen aşırı yağışlardan dolayı KARASU içmesuyu kaynağımızda geçici bulanıklık meydana gelmiştir. Onikişubat ilçemizin merkez mahallelerinde bulanıklık görülen meskenlerde normale dönünceye kadar içmesuyu olarak kullanılmaması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.