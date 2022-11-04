Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KAMEK Yeni Eğitim Döneminde Kursiyerlerle Buluştu
KAMEK Yeni Eğitim Döneminde Kursiyerlerle...
Onikişubat ve Andırın Arasındaki Ulaşım 15 Kilometre Daha Kısalıyor
Onikişubat ve Andırın Arasındaki Ulaşım...
TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan’dan Rektör Yasım’a Ziyaret
TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof....
Kültür Yayınları Yeni Sayısıyla Okurlarla Buluştu
Kültür Yayınları Yeni Sayısıyla Okurlarla...
SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde “Palyatif Bakım Eğitimi”
SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde “Palyatif Bakım...

Kahramanmaraş’ta ihtiyaç sahibi öğrencilere bot, mont ve kırtasiye desteği!

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, Bir Tebessüme Değer Derneğince hayata geçirilen "Yaşayamadığımız Çocukluğu Yaşatmaya Çalışıyoruz" Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, 150 öğrenciye bot, mont ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Kahramanmaraş’ta ihtiyaç sahibi öğrencilere bot, mont ve kırtasiye desteği!

Kahramanmaraş’ta ihtiyaç sahibi öğrencilere bot, mont ve kırtasiye desteği!

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, Bir Tebessüme Değer Derneğince hayata geçirilen "Yaşayamadığımız Çocukluğu Yaşatmaya Çalışıyoruz" Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, 150 öğrenciye bot, mont ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

04 Kasım 2022 Cuma 14:24

Yolderesi İlk ve Orta Okulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler dernek gönüllüleri ve öğretmenleriyle birlikte pamuk şekeri yaptı. Palyaçoların gösteri sunduğu etkinlikte öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Dernek Başkanı Fatih Akpınar, AA muhabirine, şu ana kadar kent genelinde 60 bin öğrenciye eğitim desteği sağladıklarını belirtti.

Kahramanmaraş’ta öğrencilere yönelik yardım faaliyetlerinin bundan sonrada hız kesmeden devam edeceğini aktaran Akpınar, "Okul açıldığı dönemde tüm kırtasiye malzemelerini karşılamaya çalışıyoruz. Bu çabamız genellikle kırsal mahallemizdeki çocuklara yönelik oluyor. Kış geldiğinde ise mont ve bot yardımı bayram olduğunda da onlara bayramlık giydirmeye çalışıyoruz. Bunu tamamen gönüllü ekibimizle ve gönüllü bağışçılarımızla birlikte yapıyoruz." diye konuştu.

Bugünde minik yürekleri ısıtmak adına kırsal Yolderesi İlk ve Orta Okulu'na geldiklerini anlatan Akpınar, bu kapsamda 150 öğrenciye, bot, mont ve kırtasiye dağıtımı gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Okul Müdürü İsmail Açıkgöz de öğrencilere yönelik yapılan bu tür etkinlikleri desteklediklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Ihtiyaç Sahibi öğrencilere BotMont Ve Kırtasiye Desteği!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAMEK Yeni Eğitim Döneminde Kursiyerlerle Buluştu
KAMEK Yeni Eğitim Döneminde Kursiyerlerle Buluştu
Kahramanmaraş’ın en büyük KOBİ gelişim zirvesi 11 Kasım’da!
Kahramanmaraş’ın en büyük KOBİ gelişim zirvesi 11 Kasım’da!
Onikişubat ve Andırın Arasındaki Ulaşım 15 Kilometre Daha Kısalıyor
Onikişubat ve Andırın Arasındaki Ulaşım 15 Kilometre Daha Kısalıyor
TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan’dan Rektör Yasım’a Ziyaret
TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan’dan Rektör Yasım’a Ziyaret
Kipaş Holding, 100 Bin Fidanı Daha Toprakla Buluşturdu
Kipaş Holding, 100 Bin Fidanı Daha Toprakla Buluşturdu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber