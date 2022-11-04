Kahramanmaraş’ta ihtiyaç sahibi öğrencilere bot, mont ve kırtasiye desteği!

Yolderesi İlk ve Orta Okulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler dernek gönüllüleri ve öğretmenleriyle birlikte pamuk şekeri yaptı. Palyaçoların gösteri sunduğu etkinlikte öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Dernek Başkanı Fatih Akpınar, AA muhabirine, şu ana kadar kent genelinde 60 bin öğrenciye eğitim desteği sağladıklarını belirtti.

Kahramanmaraş’ta öğrencilere yönelik yardım faaliyetlerinin bundan sonrada hız kesmeden devam edeceğini aktaran Akpınar, "Okul açıldığı dönemde tüm kırtasiye malzemelerini karşılamaya çalışıyoruz. Bu çabamız genellikle kırsal mahallemizdeki çocuklara yönelik oluyor. Kış geldiğinde ise mont ve bot yardımı bayram olduğunda da onlara bayramlık giydirmeye çalışıyoruz. Bunu tamamen gönüllü ekibimizle ve gönüllü bağışçılarımızla birlikte yapıyoruz." diye konuştu.

Bugünde minik yürekleri ısıtmak adına kırsal Yolderesi İlk ve Orta Okulu'na geldiklerini anlatan Akpınar, bu kapsamda 150 öğrenciye, bot, mont ve kırtasiye dağıtımı gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Okul Müdürü İsmail Açıkgöz de öğrencilere yönelik yapılan bu tür etkinlikleri desteklediklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.