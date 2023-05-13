Kahramanmaraş’ta ilaçlama çalışmaları sürüyor!

Meydana gelebilecek olası salgın hastalıkların önüne geçerek halk sağlığını korumak için şehir genelinde temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, insanlara hastalık bulaştıran sivrisinek ve karasinek gibi vektörlerle ve zararlılarla mücadele çalışmalarına da devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca şehir genelinde 54 araç ve 110 personelle günlük olarak ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor. Rutin olarak sürdürülen ilaçlama çalışmalarıyla, zararlıların popülasyonlarındaki artışların önüne geçerek halk sağlığının korunması hedefleniyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, zararlılarla mücadele çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi.