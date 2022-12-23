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Kahramanmaraş’ta İncesaz Sahne Alacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, 25 Aralık Pazar günü de çeşitli etkinliklere sahne olacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programda edebiyat ödülleri de sahiplerini bulacak.

Kahramanmaraş’ta İncesaz Sahne Alacak

Kahramanmaraş’ta İncesaz Sahne Alacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, 25 Aralık Pazar günü de çeşitli etkinliklere sahne olacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programda edebiyat ödülleri de sahiplerini bulacak.

23 Aralık 2022 Cuma 12:16

Şiir ve edebiyatın başkenti ve Yedi Güzel Adam’ın şehri Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3’üncü Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında 25 Aralık Pazar günü de konferans, şiir dinletisi, ödül töreni ve konser etkinlikleri edebiyatseverlerle buluşacak. Şiir ve Edebiyat Günleri’nin son gününde alanında uzman isimler, tanınmış simalar ve yazarların katılımıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 3 farklı konferans düzenlenecek.Saat 12.00’da başlayacak ilk oturumda Turgay Anar, Ahmet Sarı, Necip Tosun ve Kaan Murat Yanık, ‘Edebiyat Neyi Savunuyor?’ konulu etkinlikte edebiyatseverlerle buluşacak. Saat 14.00’da gerçekleştirilecek ikinci oturumda ise Erol Göka, Gökhan Ergür ve Mustafa Ulusoy, ‘Edebiyat Kalbe İyi Gelir Mi?’ konusunu ele alacak. Saat 16.00’da düzenlenecek oturumda ise Bilge Doğan, Vedat Ali Kızıltepe, Ömer Yalçınova, Peren Birsaygılı Mut, Selim Somuncu ve Duran Boz; Berdücesi, Düşeyaz, Evelahir, Müşterek ve Yitiksöz dergilerini konuşacak.

Edebiyat Ödülleri Sahipleri Bulacak

3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde ‘Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri’ programı da gerçekleştirilecek. Saat 19.00’da başlayacak programda; Şiir, Roman, Öykü, Çocuk Edebiyatı, Yayın, Düşünce ve Saygı Ödülü olmak üzere toplamda 7 farklı dalda ödüller sahiplerini bulacak. 3’üncü Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek İncesaz konseriyle noktalanacak.

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Kahramanmaraş’ta İncesaz Sahne Alacak
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