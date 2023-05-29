Kahramanmaraş’ta iş dünyasından tebrik mesajı!

KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi.

Buluntu, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

”Milletimizin teveccühünü alarak seçimi kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Kahramanmaraş iş dünyası adına tebrik ediyor, yeni görevinde kendilerine üstün başarılar diliyoruz.

Güven tazeleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hem toplumsal huzuru sağlayacağına hem de reform ivmesini ülkemize yeniden kazandıracağına yürekten inanıyoruz.

Seçimleri artık geride bıraktık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için şimdi daha çok çalışma zamanı” dedi.