Kahramanmaraş’ta İstiklal sempozyumu gala yemeği ile son buldu!

Şairler Tepesi’nde düzenlenen yemek programı, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Murat Ramazan Tiryaki, KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Burcu Erşahan ve Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Yunus Atmalı ile sempozyumda yer alan akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda konuşan KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, başarılı bir sempozyumu tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Meryem Geçimli ve Kurulda yer alan akademik ve idari personeli tebrik etti. Prof. Dr. Bakan, “Deprem ve mekan teması ile birincisini tamamladığımız İstiklal Sempozyumunu başarıyla tamamladık. Bundan sonraki süreçte İstiklal adı ile sempozyumlarımız ve bilimsel etkinliklerimiz sürecek ve değişik temalar işlenecek. İlk olmasına rağmen gerçekten çok başarılı ve gurur verici bir sempozyumu tamamladık. Meryem Hocam başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sempozyuma katılım gösteren, yurt içi ve yurt dışından bildiri sunan tüm akademisyenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bir teşekkürü de sempozyum süresince bize destek veren, her anlamda yanımızda olan Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize, Onikişubat ve Dulkadiroğlu Belediyelerimize ve Ticaret ve Sanayi Odamıza iletmek istiyorum” diye konuştu.

Daha sonra Rektör Bakan, Başsavcı Tiryaki, KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erşahan ve Prof. Dr. Fettahlıoğlu ile İl Küldür ve Turizm Müdürü Küçükdağlı tarafından, Sempozyum Düzenleme Kurulu’nda yer alan akademisyenlere teşekkür belgesi takdim edildi.