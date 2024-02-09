Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yazar Kaplan, Kahramanmaraş’ın İstiklal Mücadelesini anlatacak
Yazar Kaplan, Kahramanmaraş’ın İstiklal Mücadelesini...
Kurtuluş Haftası Etkinlikleri Cuma Günü Başlıyor!
Kurtuluş Haftası Etkinlikleri Cuma Günü...
Kahramanmaraş’ta Kurtuluş’un 104. Yılında çeşitli etkinlikler düzenlenecek
Kahramanmaraş’ta Kurtuluş’un 104. Yılında çeşitli...
Dulkadiroğlu Belediyesi öğrencilere Kapadokya ve Erciyes Gezisi!
Dulkadiroğlu Belediyesi öğrencilere Kapadokya ve...
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!

Kahramanmaraş’ta İstiklal sempozyumu gala yemeği ile son buldu!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) tarafından deprem ve mekan teması ile düzenlenen “1. İstiklal Sempozyumu” Gala Yemeği ile son buldu.

Kahramanmaraş’ta İstiklal sempozyumu gala yemeği ile son buldu!

Kahramanmaraş’ta İstiklal sempozyumu gala yemeği ile son buldu!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) tarafından deprem ve mekan teması ile düzenlenen “1. İstiklal Sempozyumu” Gala Yemeği ile son buldu.

09 Şubat 2024 Cuma 12:45

Şairler Tepesi’nde düzenlenen yemek programı, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Murat Ramazan Tiryaki, KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Burcu Erşahan ve Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Yunus Atmalı ile sempozyumda yer alan akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda konuşan KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, başarılı bir sempozyumu tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Meryem Geçimli ve Kurulda yer alan akademik ve idari personeli tebrik etti. Prof. Dr. Bakan, “Deprem ve mekan teması ile birincisini tamamladığımız İstiklal Sempozyumunu başarıyla tamamladık. Bundan sonraki süreçte İstiklal adı ile sempozyumlarımız ve bilimsel etkinliklerimiz sürecek ve değişik temalar işlenecek. İlk olmasına rağmen gerçekten çok başarılı ve gurur verici bir sempozyumu tamamladık. Meryem Hocam başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sempozyuma katılım gösteren, yurt içi ve yurt dışından bildiri sunan tüm akademisyenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bir teşekkürü de sempozyum süresince bize destek veren, her anlamda yanımızda olan Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize, Onikişubat ve Dulkadiroğlu Belediyelerimize ve Ticaret ve Sanayi Odamıza iletmek istiyorum” diye konuştu.

Daha sonra Rektör Bakan, Başsavcı Tiryaki, KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erşahan ve Prof. Dr. Fettahlıoğlu ile İl Küldür ve Turizm Müdürü Küçükdağlı tarafından, Sempozyum Düzenleme Kurulu’nda yer alan akademisyenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta İstiklal Sempozyumu Gala Yemeği Ile Son Buldu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Okay, hayatını kaybeden personeli mezarı başında andı!
Başkan Okay, hayatını kaybeden personeli mezarı başında andı!
Yazar Kaplan, Kahramanmaraş’ın İstiklal Mücadelesini anlatacak
Yazar Kaplan, Kahramanmaraş’ın İstiklal Mücadelesini anlatacak
İrfan Karatutlu, 6 Şubat şehitlerini anma programına katıldı!
İrfan Karatutlu, 6 Şubat şehitlerini anma programına katıldı!
Başkan adayı Çevik, “Acilen afetlerden sorumlu bakanlık kurulmalı”
Başkan adayı Çevik, “Acilen afetlerden sorumlu bakanlık kurulmalı”
Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Can, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini Ziyaret Etti
Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Can, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini Ziyaret Etti

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber