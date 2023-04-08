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Kahramanmaraş’ta İyi Parti’den Ak Parti’ye Dev Katılım

İYİ Parti Onikişubat Belediye Meclis Üyeleri Nuri Kara ve Halil İbrahim Kılıç ile beraberinde yaklaşık 500 kişilik seçmen ak partiye geçti.

Kahramanmaraş’ta İyi Parti’den Ak Parti’ye Dev Katılım

Kahramanmaraş’ta İyi Parti’den Ak Parti’ye Dev Katılım

İYİ Parti Onikişubat Belediye Meclis Üyeleri Nuri Kara ve Halil İbrahim Kılıç ile beraberinde yaklaşık 500 kişilik seçmen ak partiye geçti.

08 Nisan 2023 Cumartesi 19:32

İYİ Parti’nin içerisinde bulunduğu Millet İttifakının HDP ile birlikte hareket ettiğini, Öcalan'ın serbest kalmasına kadar yapılan görüşmelerin kendilerini çok rahatsız ettiğini belirterek partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçti.

Partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçen İYİ Parti Onikişubat Belediye Meclis Üyeleri Nuri Kara ve Halil İbrahim Kılıç ile yaklaşık 500 kişilik İyi Parti seçmeni için geçiş töreni düzenlendi. AK Parti Kahramanmaraş İl Binasında düzenlenen rozet takmak töreninde konuşan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, partilerinde gördükleri rahatsızlık nedeniyle istifa ederek partilerine geçen kardeşlerinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

“62 GÜN KOLAY GEÇMEDİ”

Görgel, “Bugüne kadar göstermiş olduğumuz birlik ve beraberlikle bu zor günleri geride bırakacağız. Depremin karmaşasından dolayı pek fazla bir araya gelemedik. 62 gün çok kolay geçmedi, buradan Cumhurbaşkanımıza ve koordinasyonun her zaman başında olan Bakanımız Süleyman Soylu’ya şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Geçen bu süre içerisinde büyük bir toparlanma yaşadık ve bugün herkese örnek gösterebilecek bir ayağa kalkma başarısını gösterdik. İnşallah şimdi de 1 sene içerisinde kalıcı konutları inşa ederek vatandaşlarımızın konforuna kavuşmasını sağlayacağız. Esnaflar için de konteyner çarşılar kurduk ve esnaflarımızın ticari faaliyetlerini gerçekleştirmesine vesile olduk. Bundan sonra gündemimiz deprem ve deprem yaralarını sarmak olacak” dedi.

“MUHALEFETİN SİYASETİ İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRIYOR”

Yaklaşan seçimler öncesinde teşkilat olarak hazır olduklarını ifade eden Başkan Görgel, “Bizler AK Parti siyasetçileri olarak bu memleketin yaralarını sarmak, deprem öncesi konforun da üzerine çıkarak daha fazla konforun sağlanması için çalışacağız. 14 Mayıs tarihinde bizim için, AK Parti için, ülkemiz için önemli bir seçim var. Bir yandan depremin yaralarını sararken, bir yandan da seçim gündemini takip ediyoruz. Allah’ın izni ile tüm hazırlıklarımız aylar öncesinde bitmişti. Bugün tüm teşkilatlarımız ile birlikte yarın seçim olacakmış gibi hazırız. Muhalefet de işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Muhalefet tarafında da yapılan koltuk savaşı, noter masası, kumar masası gibi çalışmalarla kendi gündemlerini oluşturmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“KENT SİYASETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN”

İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan isimlerin aralarına katılmalarından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Görgel, “Bugün burada toplanmamızın amacı muhalefetteki bu rahatsızlığı gören, bu memleketin evladı olan bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla büyük örnek teşkile etmiş kardeşlerimizin partimize katılımını yapacağız. Bugün Onikişubat Belediye Meclis Üyelerimiz Nuri Kara ile Halil İbrahim Kılıç’ın inşallah İYİ Parti’den AK Parti’ye katılımını hep birlikte gerçekleştireceğiz. İki ismin de siyasi hayattaki bu değişiminin partimiz için ve şehrimiz için hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

“MİLLİ SİYASETTEN YANA OLANLARIN PARTİMİZE KATILMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Toplantıda bulunan AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, “Her iki isim de Onikişubat’ın Belediye Meclis üyeleri. Bu noktada muhalefetin geldiği bu noktada her iki ismin de gösterdiği bu tavır çok kıymetlidir. Bu isim milli siyasetten yana olup AK Parti’ye katılmaları çok önemli” dedi.

“BİZLER DOĞRU YOLDAYIZ”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, şunları söyledi: “Bu sadece bir siyasi partiden başka bir siyasi partiye üye kaydı olarak değerlendirilmemeli. Sadece İYİ Parti’den AK Parti’ye geçiş değil, bir milli beka sorunu olduğu için siyasi parti değişikliği aynı zamanda da vatanına milletine sevgisinden dolayı da bir siyasi parti değişikliği. Bütün bunları değerlendirince Allah’a şükürler olsun ki bizler doğru yoldayız. Aynı zamanda sayımız gittikçe artıyor bununla birlikte vatanını ve milletini sevenlerin de sayısı gittikçe artıyor. Bu çok kıymetli.” dedi.

“CUMHUR İTTİFAKI DURUŞUNU BOZMADI”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, “Cumhur İttifakı’nın bu güne kadar değişmeyen bir duruşu vardı. 2 arkadaşımızın muhalefet partilerinde yaşanan sıkıntılı durumu görüp buraya geldikleri için ve muhalefetin içinde bulundukları siyaset için ve milletin yanında olmadıklarını fark ettikleri için bugün aramıza katıldılar. Allah onlardan razı olsun, aramıza hoş geldiler” ifadelerini kullandı.

“ÖZÜMÜZE DÖNMEK BİR ERDEM”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, “Hamd olsun Rabbime ki bu durum bir öze dönüştür. Yine partimize katılımları ile bizleri şereflendiren kıymetli kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum. Sonu belli olmayan bir oluşumdan tekrar özüne dönmek büyük bir erdem” diye konuştu.

“BU KATILIM ÇOK ANLAMLI”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek şunları dile getirdi: “Bu katılımdan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirmek istiyorum. İki arkadaşımızın bizlere katılması ile birlikte çalışmalarımızın daha anlamlı hale gelecek.”

Muhalefet partilerinin son zamanlarda gösterdiği siyaset sonrasında rahatsız olduklarını ifade eden Nuri Kara, “Şunu belirtmek isterim ki, biz buraya şahsi kaygılar güderek gelmedik, biz buraya memleket kaygısıyla geldik. Bizim olduğumuz yerde ne terör örgütü ne de onun uzantıları olamaz. ‘Tavşan kaç, tazı tut’ siyasetinin yapıldığı kumar masalarında ülke geleceği için zar atılan bir yapının içerisinde bulunmak bizler için söz konusu olamaz. Bizim tarafımız belli, bizim tarafımız Türkiye Cumhuriyeti’dir, bizim tarafımız Türk milletinin tarafıdır” dedi.

Halil İbrahim Kılıç ise, “Milletin sahip çıktığı AK Parti’ye katıma kararı aldık. Teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Kahramanmaraş’ta İyi Parti’den Ak Parti’ye Dev Katılım
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