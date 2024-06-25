Kahramanmaraş’ta Kabasakal ve Boyalı mahallelerinde yol çalışması!

Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, 105 mahallede başlattıkları yoğun çalışma programının özverili bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

Başkan Akpınar, değerlendirmesinde şunları söyledi: "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Kabasakal ve Boyalı mahallelerimizdeki stabilize yol çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor. Amacımız, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollara sahip olmasını sağlamak. Mahallelerimizin ulaşım kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalar, sadece yol yapımı değil, aynı zamanda mahallelerimizin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik önemli bir adımdır. Ekiplerimiz, planlanan program dahilinde çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri de dikkate alarak hizmetlerimizi en iyi şekilde sunmak için çaba gösteriyoruz.”

Başkan Akpınar, yol çalışmaları hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam edeceklerini belirterek, çalışmaların planlanan sürede tamamlanacağını ifade etti.





