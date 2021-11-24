Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir’den ‘Özel’ Öğretmenlere Anlamlı Ziyaret
Büyükşehir’den ‘Özel’ Öğretmenlere Anlamlı Ziyaret
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nde ‘Yunus Emre ve Sevgi Dili’ konulu konferans düzenlendi
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nde ‘Yunus Emre...
Kahramanmaraş’ta Kadına Şiddete ‘Dur’ denecek!
Kahramanmaraş’ta Kadına Şiddete ‘Dur’ denecek!
Gezici Kütüphane’den Miniklere Tatil Sonrası Sürpriz
Gezici Kütüphane’den Miniklere Tatil Sonrası...
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan 24...

Kahramanmaraş’ta Kadına Şiddete ‘Dur’ denecek!

Büyükşehir Belediyesi ve Valilik koordinasyonunda 25 Kasım Perşembe günü (yarın) kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve farkındalık yürüyüşü düzenlenecek.

Kahramanmaraş’ta Kadına Şiddete ‘Dur’ denecek!

Kahramanmaraş’ta Kadına Şiddete ‘Dur’ denecek!

Büyükşehir Belediyesi ve Valilik koordinasyonunda 25 Kasım Perşembe günü (yarın) kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve farkındalık yürüyüşü düzenlenecek.

24 Kasım 2021 Çarşamba 16:20
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle anlamlı bir etkinliğe daha imza atılıyor.

Bu kapsamda, 25 Kasım Perşembe günü (yarın) Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle farkındalık yürüyüşü düzenlenecek.

Kadına Yönelik Şiddete Birlikte Dur Diyelim temasıyla gerçekleşecek yürüyüş, saat 10.00’da Valilik önünden hareketle başlayacak. Yapılan açıklamada düzenlenecek etkinliğe tüm vatandaşların davet edildiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Kadına Şiddete ‘Dur’ Denecek!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deva Partisi genel başkan yardımcısı Dalgın, ‘Devletimizin yanında, kötü yönetimin karşısındayız’
Deva Partisi genel başkan yardımcısı Dalgın, ‘Devletimizin yanında, kötü yönetimin karşısındayız’
Büyükşehir’den ‘Özel’ Öğretmenlere Anlamlı Ziyaret
Büyükşehir’den ‘Özel’ Öğretmenlere Anlamlı Ziyaret
Kipaş Holding'ten 100 bin fidan daha
Kipaş Holding'ten 100 bin fidan daha
Şampiyonlar kupayı Kervan’a armağan etti
Şampiyonlar kupayı Kervan’a armağan etti
Kamu baş denetçisi Şeref Malkoç Kahramanmaraş’ta
Kamu baş denetçisi Şeref Malkoç Kahramanmaraş’ta

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber