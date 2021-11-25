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Kahramanmaraş’ta Kadına Yönelik Şiddet Yürüyüşü

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Tek bir kadına kalkan el hepimize kalkıyor, bir kadının uğradığı şiddet iliklerimize kadar canımızı acıtıyor. Bu anlamlı günde artık yeni dramların yaşanmadığı bir dünya diliyorum. Bugün için farkındalık oluşturma amacıyla toplu taşıma araçlarımız kadınlara ücretsiz” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ta Kadına Yönelik Şiddet Yürüyüşü

Kahramanmaraş’ta Kadına Yönelik Şiddet Yürüyüşü

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Tek bir kadına kalkan el hepimize kalkıyor, bir kadının uğradığı şiddet iliklerimize kadar canımızı acıtıyor. Bu anlamlı günde artık yeni dramların yaşanmadığı bir dünya diliyorum. Bugün için farkındalık oluşturma amacıyla toplu taşıma araçlarımız kadınlara ücretsiz” ifadelerini kullandı.

25 Kasım 2021 Perşembe 16:14
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı. Büyükşehir Belediyesi, Valilik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikler, Valilik önünden yürüyüşle başladı. Başkan Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, il protokolü ve STK temsilcilerinden oluşan kortej, farkındalık oluşturma amacıyla turuncu atkı ve şemsiyelerle Valilik önünden Atatürk Meydanı’na kadar yürüdü.

Kadına Şiddet Hastalığı

Atatürk Meydanı’nda programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün hepimizin yüzleştiği ve tüm dünyada kabul gören bir insanlık suçuyla, kadına şiddet hastalığıyla karşı karşıyayız. Bu hastalık adeta bir pandemi gibi, evlerimize salonlarımızdaki ve ceplerimizdeki küçük pencerelerden giriyor, düşüncelerimize sirayet ediyor. Bu pencerelerin hangi manzaraya bakmasını istediğimiz ise bizim elimizde” diye konuştu.


Kadınlarımızın Güçlü Olması İçin Çalışıyoruz

Şiddetin rakamlarla ifade edilemeyeceğini belirten Başkan Güngör konuşmasını, “Tek bir kadına kalkan el hepimize kalkıyor, bir kadının uğradığı şiddet iliklerimize kadar canımızı acıtıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de şehrimizdeki bu tip hadiselerin önüne geçmek maksadıyla azami gayret sarf ediyoruz. Bir yandan kadınlarımıza yönelik ücretsiz psikososyal destekler sağlarken, diğer yandan atölyeler ve meslek edindirme kurslarımızla ekonomik özgürlüklerini sağlayabilecekleri alanlar açıyoruz. Paydaş kurumlarımızla birlikte oluşturduğumuz projelerle tek arzumuz, kadınlarımızın daha güçlü olmalarını sağlamaktır. Bugün bir farkındalık oluşturma amacıyla toplu taşım araçlarımızı kadınlar için ücretsiz hale getirdik. Bu anlamlı günde, yeni dramların artık yaşanmadığı bir dünya diliyorum” şeklinde tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün konuşmalarının ardından katılımcılar kadına yönelik şiddete hayır diyerek turuncu balonları gökyüzüne bıraktı.

Son Güncelleme: 25.11.2021 17:31
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Kahramanmaraş’ta Kadına Yönelik Şiddet Yürüyüşü
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