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Kahramanmaraş’ta kaldırım çalışması!

Büyükşehir Belediyesi,Onikişubat’ın en işlek arterlerinden İsmet Karaokur Bulvarı’nda başlattığı yürüyüş yolu imalatlarını sürdürüyor. Çalışmalar bölge esnafının da beğenisini kazandı.

Kahramanmaraş’ta kaldırım çalışması!

Kahramanmaraş’ta kaldırım çalışması!

Büyükşehir Belediyesi,Onikişubat’ın en işlek arterlerinden İsmet Karaokur Bulvarı’nda başlattığı yürüyüş yolu imalatlarını sürdürüyor. Çalışmalar bölge esnafının da beğenisini kazandı.

07 Mayıs 2024 Salı 16:20

Şehrin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için ulaşım seferberliği başlatan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,Onikişubat’ın en işlek arterlerinden İsmet Karaokur Bulvarı’nda gerçekleştirdiği yürüyüş yolu imalatlarını da kesintisiz sürdürüyor.

Bölgedeki yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri esnasında zarar gören yürüyüş yolları baştan uca yenileniyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla, yürüyüş yolları nokta kabartmalı şeritler ve rampalarla özel gereksinimli vatandaşlar için daha kullanışlı hale getiriliyor.

Bölge Esnafından Başkan Görgel’e Teşekkür

Bölge esnafları yoğun bir şekilde yürütülen çalışmalarla bölgede yaya trafiğinin daha düzenli hale getirildiğini belirtti.

Celal Erdemir, “Öncelikle bu güzel hizmeti için Fırat Görgel Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Kaldırımlarımız gayet güzel oldu” dedi. Oğuz Sarper ise “5 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Bu caddenin detaylı bir üstyapı düzenlemesine ihtiyacı vardı ve gerçekten çok güzel bir çalışma yapılıyor. Fırat Görgel Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Bölge esnaflarından Latif Kızıltaş, yürüyüş yolu imalatlarından son derece memnun olduklarını belirtti. Ahmet Çiçek, “Büyükşehir Belediyemiz yağmur yaş demeden burada durmadan çalışıyor. Çalışmalardan son derece memnunuz. Fırat Görgel Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Bölge esnaflarından Hacı Ahmet Pekemen, “İş yerlerimizin önündeki yürüyüş yolları Büyükşehir Belediyemiz tarafından yenileniyor. Yeni yürüyüş yolları engelli rampası ve kabartmalı şeritlerle engelli vatandaşlar için çok daha kullanışlı hale geliyor. Görsel anlamda da çok güzel bir görüntü oluşuyor. Fırat Görgel Başkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 07.05.2024 18:40
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Kahramanmaraş’ta Kaldırım çalışması!
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