Kahramanmaraş’ta Kalıcı Konut ve İş Yerlerinin Temelleri Bir Bir Atılıyor

3 bloğun temeli atılırken, 7 bloğun da zemin hazırlığı devam ediyor.

Bölgeye bin adedi Azerbaycan Devleti tarafından olmak üzere 2 binin üzerinde konut ve iş yeri kazandırılacak.

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında alt ve üstyapı imalatları devam ederken kalıcı konut ve iş yerleri de hızla yükseliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde şehir merkezinde hayata geçirilen kentsel tasarım projesinde de ciddi ilerleme kat edildi.

Azerbaycan Devleti ve TOKİ iş birliğiyle Hayrullah Mahallesi’nde yapımına başlanan konut ve iş yerlerinin inşası hummalı bir şekilde sürüyor. Otopark, iş yeri ve konuttan oluşan 3 bloğun temeli atılırken, 7 bloğun da zemin hazırlığı devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in canlı bağlantıyla katılım sağladığı programla temeli atılan Haydar Aliyev İlkokulu’nun inşası da büyük bir hızla yükseliyor.

Kentsel tasarım projesi kapsamında bölgeye bin adedi Azerbaycan Devleti tarafından olmak üzere 2 binin üzerinde konut ve iş yeri, sosyal donatı alanları, kültür merkezi, okul ve yeşil alanlar kazandırılacak.

Yapımına Başlanan Konutlar 1 Yıl İçerisinde Tamamlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle şehir merkezinin eski canlılığına kavuşacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yeni Kahramanmaraş vizyonu doğrultusunda şehrimiz genelinde kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası hızla sürüyor. Tamamlanmak üzere olan konutlarımız var. Kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından şehir merkezimizde başlatılan şehir tasarım projesi de devam ediyor. Proje kapsamında şehir merkezimize toplam 10 bin konut ve iş yeri kazandırılacak. 3 bin 500 konut ve iş yerinin ihalesi yapıldı ve çalışmalar başladı.

Yapımına başlanan projeler 1 yıl içerisinde tamamlanacak. Hayrullah Mahallesi’nde Azerbaycan Devleti ve TOKİ iş birliğiyle hayata geçirilen konut ve iş yerleri de yükselmeye devam ediyor. Bölgeye bin adedi Azerbaycan Devleti tarafından olmak üzere toplam 2 binin üzerinde konut ve iş yeri kazandırılacak. Hayata geçirilen bu projeler tamamlandığında konut ve iş yerleri, alt ve üstyapısı, sosyal donatıları, yeşil alanları ve ulaşımıyla yeni Kahramanmaraş eski canlılığına kavuşacak” dedi.