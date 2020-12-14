Kahramanmaraş’ta kalite ve güven’in adresi Öz Keven yeni yerine taşındı

Kahramanmaraş ve bölgede 25 yıldır hizmet veren Öz Keven Hac ve Umre Malzemeleri mağazası, Müftülük yanındaki eski yerinden taşındı.

Aynı cadde üzerinde 30 metre geriye taşınan mağazada Aralık ayına özel net yüzde 20 indirim kampanyası düzenleniyor.

Mağazanın 2. kuşak işletmecisi Hakan Keven, Yenilenen mağazayla yeni yerlerinde Kahramanmaraş halkına hizmete devam ettiklerini belirtti.

Mağazanın taşındığını söyleyen Keven; “Müftülük caddesindeki mevcut yerden 30 metre geriye, Wodofone mağazası yanına taşındık. Bu yıl Hac ve umre yok. Ama biz perakende satışa yönelik ferace, eşarp, şal ve diğer bir çok üründe kampanya düzenledik.

Aralık ayında net yüzde 20 indirim var. Müşterilerimizin mağazamızı ziyaret edip fiyatlarımızı görmeye davet ediyoruz. ÖzKeven’e uğramadan alış veriş yapmamalarını arzu ediyoruz.” dedi.

HURMA’DA İNDİRİM

Mekke’nin fethine özel hurma’da indirim kampnyası düzenlediklerini ifade eden Keven şu bilgileri verdi;

“Ayrıca bizim yıl başımız Mekke’nin fethidir. Bu nedenle de Medine Hurmasına özel kampanya yaptık. 1-31 Ocak tarihleri arasında Medine, Mebrum, Medjul, Acve, Sugai hurmalarında büyük indirim var. Fiyatlarımız 90 ile 20 TL arasında değişiyor.”