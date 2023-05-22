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Kahramanmaraş’ta KAMEK kayıtları başladı!

Büyükşehir’in Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’nda yeni dönem kayıtları başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden çevrimiçi yapılabilen başvurularda son gün 28 Mayıs Pazar.

Kahramanmaraş’ta KAMEK kayıtları başladı!

Kahramanmaraş’ta KAMEK kayıtları başladı!

Büyükşehir’in Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’nda yeni dönem kayıtları başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden çevrimiçi yapılabilen başvurularda son gün 28 Mayıs Pazar.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 17:24

Şehrin yeninde inşası noktasında altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan barınmaya, temizlikten sosyal yardıma tüm alanlarda faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hayatın normale dönmesi noktasında da yoğun gayret gösteriyor. Bu kapsamda, Büyükşehir’in Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’nda (KAMEK)yeni dönem kayıtları başladı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nin yanında bulunan Büyükşehir Belediyesi KAMEK Kurs Merkezi’nde düzenlenecek kurslarda alanında uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere; keman, kanun, ritim, takı tasarım, makrome örgü, ahşap boyama, Türk Sanat Müziği, akıl zekâ oyunları, İngilizce, Osmanlıca, fotoğraf çekimi, yazarlık, bilgisayar işletmenliği ve pastacı çırağı başta olmak üzere toplamda 25 farklı branşta eğitimler verilecek. Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden (https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/05/22/kamek-yeni-donem-kurs-kayitlari-basvurusu) çevrimiçi yapılabilen başvurularda son gün 28 Mayıs Pazar. Yapılan açıklamada, kurslara ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiye 0344 215 40 40 numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta KAMEK Kayıtları Başladı!
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