Kahramanmaraş’ta KAMEK Kursları Büyük Beğeni Topluyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları (KAMEK), toplamda 36 farklı branşta eğitimlerini sürdürüyor. Vatandaşların sosyalleşmesine, el becerilerini geliştirmesine ve yeni hobiler edinmesine katkı sağlayan için KAMEK’te kursiyerlere verilen eğitimler arasında Karakalem Resim ve Klasik Tezhip Sanatı da yer alıyor. Kursiyerler, Karakalem Resim Kursu’nda çizim, gölge ve kontör gibi eğitimlerle resim becerilerini geliştirme imkânı buluyor. Klasik Tezhip Kursu’nda ise kursiyerler; tezhip sanatında kullanılan boya ve malzemeleri öğreniyor, desen ve tasarım kuralları hakkında bilgi ediniyor ve becerilerini geliştiriyorlar. KAMEK’te düzenlenen eğitimlerin el becerilerini geliştirmelerine ve yeni hobiler edinmelerine katkı sağladığını belirten kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“El Becerilerimizi ve Yeteneklerimizi Geliştiriyoruz”

Karakalem Resim Kursu öğrencilerinden Fırat Soğuk, “Bu kursa özellikle portre çiziminde kendimi geliştirmek için geliyorum. Gerçekten çok güzel ve verimli bir kurs oluyor. Sanat anlamında bizleri çok daha ileriye taşıyacağını düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi’ne açtığı bu kurslar için teşekkür ediyorum” dedi. Diğer bir kursiyer Ayhan Başdoğan ise, “Karakalem resim severek uğraştığım bir sanat. Kendimi geliştirmek için de bu kursa geliyorum. Burada aldığım eğitimlerle el becerilerimi her geçen gün daha da geliştirdiğimi düşünüyorum. Eğitmenlerimiz de bizlerle çok yakından ilgileniyor” diye konuştu. Melike Nergis Kaya da, KAMEK’te aldığı eğitimlerle el becerisinin ve çizim yeteneğinin daha da geliştiğini ifade etti.

“Sosyalleşmemizi Katkı Sağlıyor”

Klasik Tezhip Atölyesi kursiyerlerinden Feray Çokparlamış, “İngilizce öğretmeniyim. 2 yıldır düzenli olarak KAMEK’te düzenlenen kurslara katılıyorum. Günlük stresimizi atmamız açısından çok faydalı oluyor. Ayrıca burada yeni arkadaşlar ediniyor, güzel vakit geçiriyoruz. Bizlere bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu. Diğer bir kursiyer Müjgan Ayta, “Matematik öğretmeniyim. Adanalıyım. Gurbetçi biri olarak Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı kurslar burada verimli zaman geçirmem açısından bana çok iyi geliyor. En büyük motivasyon kaynaklarımdan birisi diyebilirim” ifadelerini kullandı. Öznur Işıldaklı, “KAMEK kurslarının bizlere çok şeyler kazandırdığını düşünüyorum. Burada hem el becerilerimizi geliştiriyoruz hem de sosyalleşiyoruz. Böylesine güzel eğitimlerin ücretsiz veriliyor olması da son derece güzel. Bizlere bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.