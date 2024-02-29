Kahramanmaraş’ta Kamu Arazilerini Satan Satana

Açıklamayı yapan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Alaeddin Devlet EminerOnikişubat Belediyesinin yıllardır yaptığı arsa satışına hala aynı hızla devam ettiğini hatırlatarak, mevcut yönetimin şimdi de giderayak Expo alanını parsel parsel satmayı sürdürdüğünü söyledi. Babalarının malıymış gibi satılan bu arsaların milletin öz malı olduğunu da dile getiren Eminer, Yeniden Refah belediyeciliğinde bunların hepsinin hesabının sorulacağını da sözlerine ekledi.

BU SATIŞTAN BİR AN ÖNCE VAZGEÇİLMELİ

Seçimlere ramak kala bu satışların devam etmesine sert tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eminer, Hacı Bayram Veli Mahallesinde bulunan Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasının da içerisinde bulunduğu Orman Bölge Müdürlüğüne ait yaklaşık 19 bin metrekare alanın satışının durdurulması gerektiğini de belirtti. 6 Şubat gibi büyük bir afet sonrası şehir merkezinde neredeyse kamu binası kalmadığına değinen Yeniden Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı Alaeddin Devlet Eminer, bu alanın satışından biran önce vazgeçilmesi gerektiğini ifade ederek, eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda kullanılabileceğine dikkat çekti.

KAMU KURUMLAR KİRALIK BİNADA İKEN NEDEN KAMU ARSALARI SATILIYOR

Kahramanmaraş merkezde Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü, Sanayi Müdürlüğü, Vergi Dairesi Başkanlığı gibi kamu kurumlarının kiralık binalarda faaliyetlerini sürdürdüğünü ve bu durumun şehre yakışmadığını da hatırlatan Eminer şöyle konuştu; “Deprem sonrasında ise bu durum çok daha kötüleşti ve kamu binalarımızın herbiri bir yerde konuşlandırıldı. Durum böyle iken, kamu binaları yapılması için şehir merkezinde uygun yerlerdeki kamu arsalarına ihtiyacımız çok fazladır. Orman Dairesi olarak bildiğimiz Orman Bölge Müdürlüğüne ait arsa da konum ve büyüklük açısından şehrimizin ihtiyacı olan bir arsadır.

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN SATIŞI BİR HATA OLACAKTIR

Bu sebeple bu arsanın satılması kesinlikle büyük bir hata olacaktır. Aksine bu arsanın satılmayarak ihtiyaç duyduğumuz eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetleri için kullanılması bir zorunluluktur. Biz isteriz ki, Orman Bakanlığımız bu arsayı satmak yerine deprem felaketinden çıkmış şehrimize bir katkı sunmak amacıyla bu arsaya şehrimizin ihtiyacı olan bir kamu binasını yapsın ve teslim etsin. Bu bina okul olabilir, sağlık tesisi olabilir, kültürel tesis olabilir, spor tesisi olabilir veya başka bir tesis olabilir. Bunlara gücü yetmiyorsa da bu arsayı ihtiyacı olan kamu kurumlarımızın kullanması için devredebilir. Biz Kahramanmaraşlılar olarak bu ve benzeri arsaların satılmasına ziyade, bu şekilde bir hizmet sunulmasını yetkililerimizden beklemekteyiz. Aksi ise zaten sıkıntı yaşayan şehrimizin hiçbir sıkıntısını çözmeyeceği gibi, faydalı bir alanın ortadan kalkması sebebiyle daha da sıkıntımızı artıracaktır.

BAKANLIĞIMIZI GÖREVE DAVET EDİYORUZ

Bildiğimiz üzere il merkezimizde ciddi bir kamu arsası sıkıntısı yaşanmaktadır. Birçok kamu tesisimiz uygun arsa olmaması sebebiyle eski, yetersiz binalarda veya geçici binalarda hizmet vermeye devam etmektedir. Otopark sıkıntısı olan, ulaşım problemi olan, yeterli personelin çalışmasına müsait olmayan binalarda hizmet almaktan biran önce kurtulmamız gerekmektedir. Bu vesileyle kamuya ait arsaların hiçbir şekilde ne belediyelerimiz ne de diğer kamu kurumlarımız tarafından satılmaması çok önemlidir. Toplum olarak bu tür satışların önüne geçmek ve yetkilileri uyarmayı bir vatandaşlık görevi olarak görüyoruz ve Tarım ve Orman Bakanımızı, milletvekillerimizi ve yetkili tüm kurumlarımız bu konuya duyarlı davranmaya davet ediyoruz.”