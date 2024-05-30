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Kahramanmaraş’ta kamu personeline CİMER eğitimi verildi

Kahramanmaraş’ta görev yapan kamu personellerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) eğitimi verildi.

Kahramanmaraş’ta kamu personeline CİMER eğitimi verildi

Kahramanmaraş’ta kamu personeline CİMER eğitimi verildi

Kahramanmaraş’ta görev yapan kamu personellerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) eğitimi verildi.

30 Mayıs 2024 Perşembe 11:33

İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş Valiliği ve İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Kahramanmaraş’ta görev yapan kamu personellerine yönelik Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile ilgili eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Valimiz Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanı Durmuş Ersoy, Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatma Özay,CİMER uzmanları, kamu kurum ve kuruluşların CİMER Koordinatörleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanı Durmuş Ersoy, eğitim hakkında bilgiler vererek, “Bu eğitim ve bilgilendirme toplantımızda İletişim Başkanlığımızın görevleri arasında bulunan vatandaşlarımızın şikâyet, talep, görüş ve önerilerinin hızlıca işleme alınıp değerlendirilerek sonuçlandırılması ve ilgilisine süratle cevap verilmesini sağlayan, vatandaş odaklı görev yapan yeni iletişim teknolojilerinin kullanıldığı CİMER sistemini anlatacağız” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından CİMER Uzmanları tarafından ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan CİMER sorumlularına eğitim sunumu yapıldı.

Toplantı, soru-cevap bölümü ile sona erdi.

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Kahramanmaraş’ta Kamu Personeline CİMER Eğitimi Verildi
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