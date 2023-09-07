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Kahramanmaraş’ta kantinciler destek istiyor!

Kahramanmaraş’ta okulların açılmasına sayılı günler kalırken, Kantinciler ve Sağlıklı Yaşam Esnaf Derneği Başkanı Abdülkadir Zeki Gülmez, kantincilerin destek istediğini söyledi.

Kahramanmaraş’ta kantinciler destek istiyor!

Kahramanmaraş’ta kantinciler destek istiyor!

Kahramanmaraş’ta okulların açılmasına sayılı günler kalırken, Kantinciler ve Sağlıklı Yaşam Esnaf Derneği Başkanı Abdülkadir Zeki Gülmez, kantincilerin destek istediğini söyledi.

07 Eylül 2023 Perşembe 18:19

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kentte 12 okulun yıkıldığını 44’ü orta, 76’sının da ağır hasarlı olmasından dolayı nüfus ve öğrenci sayısının yaşanan göçler sebebiyle azaldığını ifade eden Gülmez, fiyat pahalılığı nedeniyle kantincilerin zorlanacağını anlattı.

Deprem döneminde okul kantinlerinin talan edildiğini belirten Gülmez, “Kantinci esnafı şu anda çok zor durumdadır. Yıkılan okullar ve hasarlı okulların olmaması nedeniyle bu okullarda işletmesi olan arkadaşlarımız mağdur oldular. Depremde talan edilen kantinlerden dolayı yine esnafımız hak kaybına uğradı. Ağır hasarlı olan okulların birleşmesinden doğan hak kayıpları var” dedi.

Yaşanan zorluklar nedeniyle kantincilerden bu sene kira alınmaması gerektiğini ve mağduriyetlerine bir nebze olsun katkısı olacağını aktaran Gülmez şöyle devam etti: “Şu anda maliyetlerde oldukça yükseldi. Bir meyve suyunu biz 10 liradan aldıktan sonra kaç paradan satıp ne kadar kar edeceğiz? Biz şu an sigortasız personel dahi çalıştıramıyoruz ve günlük bir personelin maliyeti bize en az 500 lira. Bir kantinde kaç tane personel çalıştırıp, ne kadar ürün satıp ne kadar kar edeceğiz de maliyetini çıkaracağız? Fiyat pahalılığı bu dönem kantincileri çok zorlayacak.”

Gülmez, yetkililerin okullar açılmadan önce bu konuyla ilgili acil olarak çalışma yapması gerektiğini ifade etti.

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Kahramanmaraş’ta Kantinciler Destek Istiyor!
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