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Kahramanmaraş’ta kapalı çarşı’nın cephesi yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Tarihi Kapalı Çarşı Cephe Yenileme Projesi’nde 2. etap başladı. Yaklaşık 9 milyonluk yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında bölgedeki iş yerlerinin cephesi tarihi dokuya uygun yenilenecek.

Kahramanmaraş’ta kapalı çarşı’nın cephesi yenileniyor

Kahramanmaraş’ta kapalı çarşı’nın cephesi yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Tarihi Kapalı Çarşı Cephe Yenileme Projesi’nde 2. etap başladı. Yaklaşık 9 milyonluk yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında bölgedeki iş yerlerinin cephesi tarihi dokuya uygun yenilenecek.

03 Haziran 2021 Perşembe 16:39
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tarihi Kapalı Çarşı Cephe İyileştirme Projesi’nde ikinci etap çalışmaları başladı. Ulu Camii ile İş Bankası arasında bulunan 70 iş yeri ve 9 giriş kapısını kapsayan projede geçtiğimiz aylarda örnek projeler tamamlanmıştı. Bölge esnafının ve vatandaşların beğenisini kazanan projenin ikinci etabından da hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık 9 milyonluk yatırımla hayata geçirilen proje ile bölgedeki iş yerlerinin cephesi tamamen yenilenecek. Meydandaki görüntü kirliliğini de ortadan kaldıracak proje aynı zamanda bölgedeki turizm faaliyetlerinin de artış göstermesine olanak sağlayacak.

70 İş Yeri ve 9 Giriş Kapısı

Başlatılan çalışmalarla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak Tarihi Kapalı Çarşı Cephe İyileştirme Projemizin örnek imalatlarını tamamlamıştık. Ardından ikinci etabımıza da başladık. Çalışmalarımızı bölgedeki esnafımızın ticari faaliyetlerini aksatmayacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 9 milyonluk yatırımla, Ulu Camii ile İş Bankası arasında yer alan 70 iş yeri ve 9 giriş kapısını tarihi dokuya uygun olarak yenilemiş olacağız. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 03.06.2021 18:52
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