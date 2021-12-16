Kahramanmaraş’ta Kar Temizleme çalışması başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini hissettirmeye başlayan kar yağışıyla birlikte tedbirleri artırdı. Hayatın olumsuz etkilenmemesi ve trafikte aksamaların yaşanmaması adına muhtelif ilçe ve bölgelere 210 araç ve 250 personel konuşlandırılırken, bazı mahallelerde mücadele çalışmaları için teyakkuza geçildi.

Dulkadiroğlu Başdervişli ve Çağlayancerit Soğukpınar mahallelerinde yer yer 5 santimetreyi bulan yağışlara karşın, hummalı çalışmalarla yollar ulaşıma açık tutuluyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, sorumluluk sahasında kapalı yolun bulunmadığı belirtilirken, sürücülerin kış lastiği kullanmasına yönelik uyarıda bulunuldu.