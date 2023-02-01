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Kahramanmaraş’ta karla mücadele çalışmaları sürüyor!

Büyükşehir Belediyesi; Onikişubat, Göksun, Andırın ve Çağlayancerit’te kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürerek sorumluluk sahasındaki mahalle ve grup yollarını ulaşıma açık tutuyor.

Kahramanmaraş’ta karla mücadele çalışmaları sürüyor!

Kahramanmaraş’ta karla mücadele çalışmaları sürüyor!

Büyükşehir Belediyesi; Onikişubat, Göksun, Andırın ve Çağlayancerit’te kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürerek sorumluluk sahasındaki mahalle ve grup yollarını ulaşıma açık tutuyor.

01 Şubat 2023 Çarşamba 18:08

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; şehrin yüksek kesimlerinde, ilçelerde ve kırsal mahallelerde etkisini artıran kış şartlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı neticesinde meydana gelebilecek olası aksamaların önüne geçmeyi ve yolları ulaşıma açık tutmayı hedefleyen Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler; Onikişubat, Göksun, Andırın ve Çağlayancerit’te kırsal mahallelerde kar küreme çalışmalarına devam ediyor. Gece gündüz aralıksız devam eden kar küreme çalışmalarıyla ilçelerde Büyükşehir’insorumluluk sahasındaki mahalle ve grup yolları ulaşıma açık tutuluyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kış şartlarıyla mücadele kapsamında taleplerin 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırılabileceği belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Karla Mücadele çalışmaları Sürüyor!
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